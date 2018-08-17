İB Vestmannaeyjar - Keflavik maçı istatistikleri

İB Vestmannaeyjar ve Keflavik, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi İB Vestmannaeyjar 19 puanla 8. sırada, Keflavik 4 puanla 12. sırada bulunuyor. İB Vestmannaeyjar son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Keflavik, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 387. İddaa'da İB Vestmannaeyjar kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Keflavik kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

İB Vestmannaeyjar önceki hafta Breidablik mücadelesinde 1-0 yenildi.

Keflavik ise Stjarnan karşılaşmasında 7-0 yenildi.

İB Vestmannaeyjar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İB Vestmannaeyjar, kendi sahasında 8 gol attı, 4 gol yedi.

Keflavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Keflavik, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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