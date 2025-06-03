İBB 150 uygulama tabanlı taksi ihalesi ne zaman, kiralama süresi kaç yıl, kiralama fiyatı ne kadar?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), uygulama tabanlı taksi projesinin ilk ihalesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, 2.500 yeni taksiden ilk etapta 150'si için ihale süreci resmen başlatıldı. Kapalı teklif yöntemiyle gerçekleştirilecek ihalede, her bir taksi plakası 29 yıl süreyle işletilmek üzere tahsis edilecek. Peki, İBB'nin yeni nesil sarı taksi ihalesi hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 adet uygulama tabanlı taksiyi hizmete sunmak için kapalı teklif yöntemiyle ihale gerçekleştirecek. İhaleye katılmak isteyenler, geçici teminat bedeli olarak belirlenen 127 bin 500 TL'yi ödedikten sonra 11 Haziran'a kadar teklif verebilecek. Peki, İBB taksi ihalesi ne zaman yapılacak, katılım şartları nelerdir? İşte, detaylar...
UYGULAMA TABANLI 150 TAKSİ PLAKASI İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN?
İhale, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme tarihi ise 11 Haziran 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını Büyükşehir Belediye Encümeni’ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekiyor.
150 TAKSİ PLAKASININ İHALE BEDELİ NE KADAR?
İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.
İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin;
- İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,
- Geçerli sürücü belgesi,
- Adli sicil kaydı,
- Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.
İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
YENİ TASARIMI İSTANBULLULAR SEÇTİ
İBB, daha önce yeni uygulama tabanlı taksilerin tasarımına dair bir anket başlatmıştı. Yeni taksilerde, İstanbullular tarafından seçilen tasarım kullanılacak.