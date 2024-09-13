İBB burs başvuru tarihi: İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, burs parası ne kadar?

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendiriliyor.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.