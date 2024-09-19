Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs miktarı ne kadar ve kimler alabilir?

        İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs miktarı ne kadar ve kimler alabilir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Üniversiteli Programı'nda ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. 7 bin 500 TL olarak belirlenen bursun başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak ve kimler alabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi; ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine 7 bin 500 TL olmak üzere burs veriyor. Burs şartlarında öğrencinin İstanbul'da okuması, maddi desteğe ihtiyaç duyması ve devlet üniversitesine gitmesi gibi durumlar aranıyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, İBB burs başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar....

        2

        İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İBB burs başvuru tarihleri netleşmedi. 2023 senesinde başvurular 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.

        3

        2024 İBB BURSU NE KADAR?

        İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL ödendi. 7 bin 500 TL; üç taksit halinde öğrencilere ödeniyor.

        4

        İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

        - Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

        - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

        - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

        - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

        - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        5

        KİMLERİN BAŞVURUSU GEÇERLİ SAYILMAYACAK?

        - Açık öğretimde okuyan öğrenciler,

        - Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,

        - Ücretli değişim programında bulunanlar,

        - Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler,

        - Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

        - Sabıka kaydı olanlar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da