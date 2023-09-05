İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla burs yardımında bulunuyor. Öğrenciler İBB burs başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2023-2024 İBB burs başvurusu ne zaman? İşte, konuya ilişkin detaylar...

2023-2024 eğitim öğretim dönemi İBB burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak 'Genç Üniversiteli' eğitim desteğinin başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de başlamıştı. Bu sene de başvuruların eylül ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.

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İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi*

-Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

-Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

-Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

-Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

-Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak**