Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İBB burs başvurusu ne zaman? 2023-2024 İBB burs başvuru şartları neler?

        İBB burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2023-2024 İBB burs başvuru şartları neler?

        İBB burs başvuru tarihleri için araştırmalar sıklaştı. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler "İBB bursu başvurusu ne zaman yapılacak ve şartları neler?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 İBB bursu başvuru detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla burs yardımında bulunuyor. Öğrenciler İBB burs başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2023-2024 İBB burs başvurusu ne zaman? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        2

        İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        2023-2024 eğitim öğretim dönemi İBB burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak 'Genç Üniversiteli' eğitim desteğinin başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de başlamıştı. Bu sene de başvuruların eylül ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.

        3

        İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

        -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        -Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi*

        -Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

        -Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        -Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

        -Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        -Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak**

        4

        KİMLER BAŞVURUDA BULUNAMAZ?

        -Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        -Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

        -Ücretli değişim programında bulunanlar

        -25 yaşından büyükler

        -Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

        -Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

        -Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Kabine Toplantısı başladı
        Kabine Toplantısı başladı
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri