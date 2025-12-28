İBB burs sonuç tarihi: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sunduğu Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, sonuçlara yönelik bekleyiş hız kazandı. Maddi destekten yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, burs hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenebilmek için İBB'den gelecek duyurulara odaklandı. Geçmiş yıllardaki ödeme takvimleri, sonuçların açıklanacağı tarihe dair beklentileri daha da artırırken, burs tutarı ve sorgulama ekranı da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte detaylar...
2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan üniversite bursu için sonuç heyecanı yaşanıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, destek almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilmek adına resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle önceki dönemlerde sonuçların ve ödemelerin yılın ilk aylarında yapılmış olması, gözleri yeniden İBB’ye çevirirken, bursun miktarı ve sonuçların açıklanacağı platform da merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...
İBB BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz yıllara bakılırsa İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınmış, İBB burs sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.
Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.
İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100.000 üniversite öğrencisine her öğrenciye 20.000 TL olacak şekilde toplamda 2 milyar TL destek sağlanacak. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği sağlandı.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
İBB başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanacağı öngörülüyor. Resmî sonuçlar açıklandığında “Genç Üniversiteli” burs sisteminin resmi sayfası olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak.