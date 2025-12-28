2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan üniversite bursu için sonuç heyecanı yaşanıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, destek almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilmek adına resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle önceki dönemlerde sonuçların ve ödemelerin yılın ilk aylarında yapılmış olması, gözleri yeniden İBB’ye çevirirken, bursun miktarı ve sonuçların açıklanacağı platform da merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...