İBB burs ödeme tarihi belli oldu mu, İBB bursu ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı Genç Üniversiteli Sosyal Desteği kapsamında burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından şimdi en çok merak edilen konu, ödemelerin ne zaman yapılacağı oldu. 100 bin öğrenciye toplam 20 bin TL olarak verilecek İBB bursunun 2026 ödeme takvimi, öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
Genç Üniversiteli Sosyal Desteği başvurularının sonuçlanmasıyla birlikte, burs hakkı kazanan üniversite öğrencileri gözünü İBB’den gelecek ödeme açıklamasına çevirdi. Eğitim hayatına maddi katkı sağlamayı amaçlayan destek kapsamında, 2026 yılı için verilecek bursun hesaplara hangi tarihte yatırılacağı araştırılıyor. İBB burs ödeme tarihine ilişkin resmi duyurular gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...
İBB BURS NE ZAMAN YATACAK?
2026 İBB burs ödeme tarihi henüz belli olmadı. İBB burs ödemeleri, önceki yıllarda 2 veya 3 taksit halinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Bu uygulamada, ilk taksit burs sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içinde ödenirken, ikinci taksit ise genellikle bir ay sonra öğrencilerin hesaplarına aktarılmıştı.
2026 yılında da İBB bursunun taksitler halinde ödenmesi bekleniyor. Öğrenciler, İBB tarafından yapılacak resmi ödeme takvimine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor.
İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak.
BU YIL 2 MİLYAR TL'LİK DESTEK
2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100.000 üniversite öğrencisine her öğrenciye 20.000 TL olacak şekilde toplamda 2 milyar TL destek sağlanacak.