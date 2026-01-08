İBB BURS NE ZAMAN YATACAK?

2026 İBB burs ödeme tarihi henüz belli olmadı. İBB burs ödemeleri, önceki yıllarda 2 veya 3 taksit halinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Bu uygulamada, ilk taksit burs sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içinde ödenirken, ikinci taksit ise genellikle bir ay sonra öğrencilerin hesaplarına aktarılmıştı.