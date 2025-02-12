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        Haberler Gündem Teyit İBB'den KİPTAŞ iddiasına yalanlama

        İBB'den KİPTAŞ iddiasına yalanlama

        İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt Ali Kurt, "2023'te gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde, İBB Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ tarafından, delegelere ev verildiğine dair gerçek dışı iddialarda bulunulmaktadır. Net bir şekilde ifade etmek gerekirse; böyle bir işlem kesinlikle olmamıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 13:44 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:44
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        İBB'den KİPTAŞ iddiasına yalanlama
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın ve yayın organlarında; 2023'te gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde, İBB Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ tarafından, delegelere ev verildiğine dair gerçek dışı iddialarda bulunulmaktadır" dedi.

        Kurt şunları kaydetti: "Net bir şekilde ifade etmek gerekirse; böyle bir işlem kesinlikle olmamıştır. Bugüne kadar yapılan asılsız iddialarda bulunanlar ile ilgili hukuki işlemler başlatılmış olup, bugünden sonra da tüm yasal haklar kullanılacaktır."

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