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        İBB'den 24 Kasım'da öğretmenlere özel indirim ve uygulamalar

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belediyeye bağlı işletmelerde öğretmenlere özel indirim ve uygulamalar yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:38 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:38
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        İBB'den öğretmenlere özel indirim ve uygulamalar
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belediyeye bağlı işletmelerde öğretmenlere özel indirim ve uygulamalar yapacağını duyurdu.

        Şehir Hatları, 24 Kasım'da tüm öğretmenlere Vapur Kafeleri'ndeki ürünlerde yüzde 15 indirim kampanyası uygulayacak.

        Belediyenin sosyal tesislerinde 24 Kasım'da öğretmenler, aileleriyle yüzde 20 indirimli fiyatlarla ağırlanacak. 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul Kitapçısı'nda İBB yayınlarında öğretmenlere yüzde 30 indirim uygulanacak.

        İBB'ye bağlı müzeler öğretmenlere ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ni ziyaret etmek isteyen öğretmenlerin kimliklerini göstermeleri yeterli olacak. Telefonlarında "Radar Türkiye" uygulamasının bulunması da gerekecek.

        Belediye iştiraki Ağaç A.Ş.'nin Bahçe Market şubelerinden ve "bahcemarket.com" on-line satış sitesinden alışveriş yapan öğretmenlere tüm ürünlerde yüzde 15 indirim geçerli olacak.

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