İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Sinan Erdem Spor Salonu'nun Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) tahsis süresinin dolduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, dört yıllık protokol süresinin 29 Mayıs 2021'de dolduğu, Sinan Erdem Spor Salonu'nu tahliye etmeyen TBF'ye ihtar yazısı gönderildiği belirtildi.

Mülkiyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bulunan ve kullanımı 29 Ağustos 2009'daki sözleşmeyle 25 yıllığına İBB'ye bırakılan salonun 29 Mayıs 2017'de hazırlanan protokolle TBF'nin kullanımına tahsis edildiği, protokol süresinin dolmasına rağmen TBF'nin salonla ilgili adım atmaması üzerine İBB'nin mevzuatın gerektirdiği işlemleri başlattığı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından Sinan Erdem Spor Salonu'yla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayıştay'ın ilgili 2019 yılı denetim raporunda yer alan bulgu 36'da şu ifadeler yer almaktadır. 'Genel Bütçeli Bir Kamu İdaresi Tarafından Belediye Lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazın İdarece Bir Spor Federasyonuna Tahsis Edilmesi' başlığı altındaki 'Yine, taraflar arasında düzenlenen ortak hizmet protokolüne dayanak teşkil eden 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (c) bendi incelendiğinde belediyelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekeceği ifade edilmektedir. TBF özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup, dernek veya vakıf statüsünde değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.

Protokol süresinin bitişi ve Sayıştay raporundaki bulgu üzerine tesisin başkanlığımızca işletileceği bilgisi 14.01.2021 tarihli ve 61-13013 sayılı resmi yazıyla federasyona iletilmiştir. Buna rağmen tarafımıza bir cevap verilmemiş olup, 05.05.2021 tarihli ve 001236 sayılı resmi yazıyla tarafımıza 3 yıllık ek süre uzatma talebi ulaşmıştır. Ancak 18.05.2021 tarihli ve 745/85219 sayılı resmi yazımız ile süre uzatmanın ya da yeni bir tahsisin Sayıştay raporuna ve bulgusuna aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu spor salonunun başkanlığımız tarafından işletileceği ve Türk sporunun gelişmesi adına federasyonla her türlü iş birliğine açık olduğumuzu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin tarafımızca sağlanacağı federasyona iletilmiştir. Ancak bu yazımıza da herhangi bir cevap verilmediği gibi tarafımızla bir temas kurulmayarak federasyonun tek taraflı bir basın açıklaması yaptığı, bundan sonraki süreçte her türlü branşta Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğumuzu ve hukuki süreçlerin devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

TBF'NİN AÇIKLAMASI

TBF'nin internet sitesinde yer alana açıklamada, son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sinan Erdem Spor Salonu'nun kullanımına ilişkin bazı olayların yaşandığı kaydedildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun kullanımının 2017'de TBF'ye bırakıldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2010 yılındaki Dünya Basketbol Şampiyonası mücadelemize ev sahipliği yapan ve parke üzerinde sayısız hatıramızı barındıran Sinan Erdem Spor Salonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş ve ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, 29 Mayıs 2017 tarihinden itibaren de federasyonumuzun kullanımına bırakılmıştır. Basketbol haricinde kapasite itibarıyla kullanımı mümkün olmayan, olsa bile böyle bir dönemde basketbol hariç hiçbir amaca hizmet etmesi mümkün olmayan Sinan Erdem Spor Salonu, THY Avrupa Ligi şampiyonumuz Anadolu Efes ve Galatasaray takımlarının yanı sıra milli takımlarımıza da hizmet vermektedir. Sadece Türk basketboluna hizmet etmek amacında olan federasyonumuz, bu sıkıntılı günleri atlatarak seyircili maçlarda buluşabilmek için çok ciddi bir işletme maliyetine katlanmaktadır."

Erkek ve Kadın A Milli takımların büyük turnuvalarla ilgili çalışmalarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda devam ettiğinin belirtildiği açıklama, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi bugünlerde A Erkek Milli Takımı'mız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları elemelerine hazırlık kapsamındaki antrenman ve hazırlık maçlarını, A Kadın Milli Takımı'mız ise Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda sürdürmektedir. Biz, tüm gayretimizle Türk sporu ve basketbolu için oldukça kıymetli bir süreci yürütmeye çalışırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarıyla bizi salondan çıkarmaya çalışmaktadır. Geçtiğimiz iki hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin tahliye amacıyla iki kez salonun kapısına gelmesi, çalışmalarımızı aksattığı gibi milli duygular içindeki oyuncu ve teknik ekibimizin moral ve motivasyonunu da oldukça olumsuz etkilemiştir."

Konuyla ilgili çözüm beklendiğinin aktarıldığı açıklama, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine ve Türk basketboluna katkı sağlamak amacıyla federasyonumuza tahsisin devamı hususunda çözüm üretileceğine gönülden inanıyoruz. İstanbullu basketbolseverlerin de bu duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağına güveniyoruz." ifadeleriyle tamamlandı.