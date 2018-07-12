İBB'den yeni evlenen 50 bin çifte köşk yemeği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni evlenen çiftler için hediye niteliğinde yeni bir hizmet başlatıyor. Özellikle ekonomik durumu uygun olmayanların, belki hayatlarında bir kez lüks bir ortamda yemek yeme olanağı bulacağı yeni hizmet için İBB ihale açtı. "Yeni Evlenen Çiftlere Kahvaltı veya Yemek İkramı ile Hediyelik Ürün Temini Hizmet Alım İşi" ihalesi salı günü yapıldı. İhale değerlendirme aşamasında.
5 AYDA 50 BİN ÇİFT
Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB yetkilileri yeni evlenen çiftlere, belediyenin kuruluşu Beltur tarafından işletilen 11 köşk mekanında yemek ikram edileceğini söyledi. İstanbul'da yılda yaklaşık 100 bin çiftin evlendiğini, yılın kalan 5 ayı içinde de yaklaşık 50 bin çiftin evlenebileceğini öngördüklerini belirten yetkililer şunları söyledi:
"Yeni evlenen çiftler, başvurmaları durumunda kendilerine bir kart verilecek. Yıl sonuna kadar istedikleri zaman Beltur'un işlettiği herhangi bir köşkte yemek yiyebilecekler. Başvuranların tercihlerine göre isterlerse söz konusu mekanlarda kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeği yiyebilecekler. Seçeneklerden birini tercih edebilecekler."
EVLİLİK YEMEĞİ MENÜSÜ
İhale şartnamesine göre, köşklerde yeni evlilere verilecek ikram yemeğinin iki çeşit menüsü bulunuyor. Birinci menü: Osmanlı Saray Üçlemesi (Mini imam bayıldı, enginar göbeğinde bakla fava, kayısılı fırında biber dolması, çıtır lavaş ile servis edilecek).
Mantarlı ve Bademli Krep (Fesleğenli domates sos ile servis edilecektir)
Akdeniz Salata (Sızma zeytinyağı, limon ve elma sirkesi sos ile servis edilecek)
Fırınlanmış Ispanaklı Piliç Kaski (Özbek pilavı, kavrulmuş ıspanak dolgusu piliç, mozzarella peyniri, tereyağı sos eşliğinde servis edilecek)
Profiterol (Özel tahin sos ile servis edilecek).
Alkolsüz meşrubatlar.
İkinci menü: Mevsim Zeytinyağlı tabağı. Baklava hamurunda yabani otlu börek.(Kırmızı köz biber sos ile servis edilecek). Bahçe salatası. Süt dana bonfile(Taze otlarla lezzetlendirilmiş fırın patates, glase edilmiş taze fasulye, köz biber malsala sos ile servis edilecek). Gelin bohçası(Antep fıstık ve kaymak ile servis edilecek). Alkolsüz meşrubat.
Kahvaltı menüsü: Serpme Kahvaltı Bal Petek, Kaymak, Domates, Salatalık, evsim yeşillikleri 4 çeşit, beyaz peynir, eski kaşar peyniri, dil peyniri, tulum peyniri, et salam, siyah ve yeşil zeytin, reçel, pekmez, tahin, haşlanmış yumurta, havuçlu kek, kayısılı danish, sigara böreği, çay.
BAŞKANIN HEDİYESİ
Yeni evlenen çiftlere belediye ayrıca fincan takımı da hediye edecek. Hediye çantasının içinde ayrıca 200 ml. cam şişe kolonya, kahve, lokum da bulunacak. Başkandan yeni evlilere kutu içinde bir gül takdim edilecek ve adreslerine tebrik kartı da gönderilecek.
BELTUR'UN İŞLETTİĞİ KÖŞKLER
İBB'nin bir kuruluşu olan Beltur'un işlettiği köşk ve mekanlar şunlar:
"Hidiv Kasrı, Malta Köşkü, Sarı Köşk, Beyaz Köşk, Pembe Köşk, Çadır Köşk, Küçük Çamlıca Köşkü, Paşalimanı Kafe, Kırkahvesi, Su Köşkü, Miniatürk.
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