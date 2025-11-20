Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İBB genç üniversiteli desteği başvurusu için yarın son gün! İBB burs başvuru tarihi ile başvuru nasıl, nereden yapılacak, burs miktarı ne kadar?

        İBB Genç Üniversiteli Sosyal Desteği başvurusu için yarın son gün! İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Sosyal Desteği için başvurular 21 Kasım tarihinde bitiyor. İBB, şartları sağlayan İstanbullu öğrencilere 20 bin TL'lik burs desteği sağlıyor. Peki burs başvuru şartları neler? İşte genç üniversiteli sosyal desteği hakkında ayrıntılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 15:35 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:46
        1

        İBB burs başvuru sürecinde sona gelindi. 21 Kasım’da bitecek başvuru süreci sonrası, şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 20 bin TL tutarında burs verilecek. Peki genç üniversiteli sosyal desteği başvuruları nereden yapılıyor? İşte İBB burs başvurusu hakkında detaylar

        2

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN YARIN SON GÜN

        İBB, Genç Üniversiteli Sosyal Desteği ile 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik burs desteği sağlıyor.

        23 Eylül 2025’te başlayan burs başvuruları, 21 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

        3

        İBB BURS BAŞVURUSU GENEL ŞARTLARI

        - T.C. vatandaşı olmak,

        - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

        - Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

        - Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

        - Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

        - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

        - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

        - Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

        - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        4

        GEREKLİ EVRAKLAR

        - Sabıka kaydı almadığına dair belge

        - Öğrenci belgesi

        - Transkript belgesi

        - Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi

        - Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

        - Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

        - Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

        - Şehit çocuğu belgesi

        - Gazi veya gazi çocuğu belgesi

        5

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Öğrenciler, İstanbul Senin uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru gerçekleştirebilir.

