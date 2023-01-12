İBB ilk taksi prototipinin tanıtımını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel İBB ilk taksi prototipinin tanıtımını yaptı
ABONE OL

İBB ilk taksi prototipini tanıttı: Yolcu ve şoför için panik butonu bulunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, minibüs ve dolmuşlardan oluşan ilk taksinin prototipini tanıttı. Buna göre araçta yolcu ve şoför için panik butonu da yer alıyor

İBB ilk taksi prototipinin tanıtımını yaptı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafiğe çözüm bulmak amacıyla minibüs ve dolmuşlardan dönüşen ilk taksinin prototipini tanıttı.

DHA'da yer alan habere göre tanıtımda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "İlk etapta Şubat sonunda 200 ila 300 arasında taksi trafiğe çıkacak. Nisan ayı sonunda da tüm taksilerin trafikte olmasını öngörüyoruz." dedi.

TEPE LAMBASINDA S.O.S YAZISI YER ALACAK

UKOME'de alınan kararın ardından ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuş, taksiye dönüştürülecek. Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşen ilk prototipi İBB Bakırköy Hizmet Binası otoparkında tanıtıldı.

Şubat ayının ikinci haftasında hizmete başlayacak taksiler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi tarafından basın mensuplarına tanıtıldı.

Buna göre, araç içerisinde şoför için panik butonu bulunacak, basılması durumunda tepe lambasında 'S.O.S' ibaresi yer alacak. S.O.S yazısını gören, polis aracı durdurarak müdahalede bulunacak.

Taksiler içerisinde kamera olacak, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde taksi araç içi görüntüleri üzerinden denetim yapılacak. Taksiler, sarı taksi ücret tarifesinden yüzde 30 daha fazla ücret alacak. Eğer taksi şoförü, 3 kez suça karıştıysa taksi plakası dönüşümden önceki haline geri dönecek.

BUĞRA GÖKÇE: ŞOFÖRLE YOLCU ARASINDA GÜVENLİK PARAVANI OLACAK

Tanıtımda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Bu hatlardan, sonra boşta olan dolmuşlar lisans alarak çalışmaya başlayabilecek. Bazı minibüs hatlarında da başvuru yapanlara taksiye dönme hakkı verilecek. 16 Ocak'ta başvuru süresi başlayacak. Kura çekeceklerimizin içinden de 1 ay içinde minibüsten taksiye dönüş hakkı verilecek. İlk etapta şubat sonunda 200 ila 300 arasında taksi trafiğe çıkacak. Nisan ayı sonunda da tüm taksilerin trafikte olmasını öngörüyoruz. Araçlarımız 8 artı 1 olacak ve engelli kullanımı için uygun olacak. Taksi şoförleri ve yolcular için güvenlik sıkıntılarından dolayı araçlarda şoförle yolcu arasında güvenlik paravanı olacak, fiberglas malzemeden. Güvenlik açısından önemli bir gelişme. Yolcu ve şoför arasında bas-konuş şeklinde konuşma da olabilecek. Kredi kartı ve nakit ödeme için seçenekler olacak. Yolcuların kullanabileceği bir tablet olacak. Burada şoförle ilgili kimlik bilgileri olacak." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MHP Kızılcahamam'da kampa giriyor
GÜNDEM MHP Kızılcahamam'da kampa giriyor
Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?
GÜNDEM Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor!
Son dakika: Bursa'da polisten kaçarken kaza: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralı! - Güncel haberler
GÜNDEM Polisten kaçarken kaza: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 net sıfır emisyon ...
Kira tartışmasında dükkanın önüne toprak döktürdü!
GÜNDEM Kira tartışmasında dükkanın önüne toprak döktürdü!
Son dakika haberler: İstanbul'daki Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e tahsisi iptal edildi!
GÜNDEM Heybeliada Sanatoryumu'nun tahsisinde sıcak gelişme!
Son dakika: Eskişehir'de genç kadın evinden çıkarken boğazından bıçaklandı! -Öne çıkan haberler
GÜNDEM Genç kadın evinden çıkarken boğazından bıçaklandı!
İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt
GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Son dakika haberler: Antalya'da taksicinin başına taşla vurmuştu! Nedeni ortaya çıktı!
GÜNDEM Taksicinin başına taşla vurmuştu! Nedeni ortaya ...
Son dakika: Tuzla'da "kimyasal koku" davasında karar açıklandı
GÜNDEM Tuzla'da "kimyasal koku" davasında karar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.