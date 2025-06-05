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        Haberler Bilgi Gündem İBB kurban satışı ve kesim yerleri nerelerde var, başvuru nasıl yapılır, Kurban moil uygulaması nereden indirilir?

        İBB kurban satışı ve kesim tesisleri nerede, nasıl başvurulur?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara hijyenik ve düzenli bir ortamda hizmet sunabilmek için 4 ayrı bölgede kurban satış ve kesim alanları kurdu. Toplamda 5.100 büyükbaş ve 1.600 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip bu modern tesisler, randevu sistemiyle hizmet verecek. Vatandaşlar, "Kurban Mobil" uygulaması üzerinden randevu alabilecekleri gibi, hayvanların küpe numaralarından sağlık bilgilerine, tesis konumlarından işlem saatlerine kadar birçok detaya da uygulama aracılığıyla erişim sağlayabilecek. İşte, İBB'nin 2025 Kurban Bayramı için hazırladığı kesim ve satış noktalarına dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:40
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında gerekli tüm düzenlemeleri tamamladı. Bu yıl hem Avrupa hem de Anadolu yakasında olmak üzere toplam 4 farklı noktada kurbanlık satış ve kesim hizmeti sunulacağı açıklandı. Kesim işlemleri, uzman veteriner hekimler eşliğinde, hijyen kurallarına uygun ve İslami usullere göre gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, "Kurban Mobil" uygulaması aracılığıyla hem randevu oluşturabilecek hem de hayvanlara ilişkin bilgilere kolayca erişebilecek. Peki, bu hizmet noktaları nerelerde kurulacak ve başvuru nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler...

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        İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ NEREDE?

        İBB, 4 kurban kesim ve satışı alanı hazırladı. Bu yıl Alibeyköy–Eyüpsultan, Ferhatpaşa–Ataşehir, Kurnaköy–Pendik ve Paşaköy–Sancaktepe olmak üzere 4 noktada hizmet verilecek. Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve bin 600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip modern tesislerde en son teknolojinin kullanılacağı ve etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşetinin hazırlandığı bildirilldi.

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        İBB KURBAN SATIŞ ALIM MERKEZLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        İBB’ye ait bu tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşların Kurban Mobil uygulaması üzerinden randevu alacak.

        Uygulama ile hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden sorgulanabilecek.

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        KURBAN MOBİL UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİR?

        IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama üzerinden İBB tesislerine dair bilgilendirmelere de ulaşılabilecek.

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