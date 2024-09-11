SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR, KİMLERE VERİLİR?

"Sen Oku Diye" eğitim desteği ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yapılacak.

3 bin TL'lik eğitim desteği için İstanbul’da ikamet etme şartı var.