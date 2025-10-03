SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

"Sen Oku Diye" projesi ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere, durumlarını belgelemeleri kaydıyla yılda bir kez nakdi eğitim yardımı yapılacak.

“Sen Oku Diye" eğitim desteğinin miktarı 3.000 TL olacak. Bu yıl 100 bin öğrenciye, toplam 300 milyon TL nakdi eğitim desteği sağlanacak.