İBB Sen Oku Diye başvuruları sona eriyor! 2025 İBB Sen Oku Diye eğitim desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim döneminde de öğrencilere destek vermeye devam ediyor. ''Sen Oku Diye'' projesi ile bu yıl da 100 bin öğrenciye destek sağlanacak. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen destek kapsamında her öğrenciye 3 bin liralık maddi katkı sunulacak. Sen Oku Diye başvuruları, 3 Ekim Cuma bugün sona erecek. Peki, İBB Sen Oku Diye eğitim desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kimlere verilecek? İşte, 2025 İBB Sen Oku Diye başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen ‘’Sen Oku Diye’’ projesi ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören öğrencilere eğitim yardımı yapılıyor. Söz konusu destekten bu yıl 100 bin öğrenci yararlanacak. 3 bin lira tutarındaki eğitim desteği başvuruları bugün sona erecek. Peki, İBB Sen Oku Diye eğitim desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2025 İBB Sen Oku Diye başvuru ekranı ve şartları!
İBB’NİN ''SEN OKU DİYE'' DESTEĞİ BAŞVURULARI SONA ERİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Sen Oku Diye" projesi için başvuru sürecinde sona gelindi.
2025 yılı "Sen Oku Diye" desteği başvuruları, 9 Eylül'de başladı ve 3 Ekim Cuma günü sona erecek.
İBB SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler ve aileler, başvurularını "senokudiye.ibb.istanbul" adresinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapabilecek.
Uygulamaya üye olanlar karekod veya T.C. kimlik numarası ile giriş yapabilecek. Üyeliği bulunmayanlar ise ilk olarak İstanbul Senin uygulamasını App Store, Google Play veya AppGallery'den indirecek. Ardından hesap oluşturarak başvuru aşamasına geçebilecek.
SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
"Sen Oku Diye" projesi ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere, durumlarını belgelemeleri kaydıyla yılda bir kez nakdi eğitim yardımı yapılacak.
“Sen Oku Diye" eğitim desteğinin miktarı 3.000 TL olacak. Bu yıl 100 bin öğrenciye, toplam 300 milyon TL nakdi eğitim desteği sağlanacak.
SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi
Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması
Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması
Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi
Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması
Başvurusu yapılacak öğrenci ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenci kaydı olanlar ile 5-40 yaş arası rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören zihinsel veya bedensel başvurabilirler.