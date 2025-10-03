Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İBB SEN OKU DİYE BAŞVURU EKRANI 2025: Son güne girildi! İBB Sen Oku Diye eğitim desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek?

        İBB Sen Oku Diye başvuruları sona eriyor! 2025 İBB Sen Oku Diye eğitim desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim döneminde de öğrencilere destek vermeye devam ediyor. ''Sen Oku Diye'' projesi ile bu yıl da 100 bin öğrenciye destek sağlanacak. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen destek kapsamında her öğrenciye 3 bin liralık maddi katkı sunulacak. Sen Oku Diye başvuruları, 3 Ekim Cuma bugün sona erecek. Peki, İBB Sen Oku Diye eğitim desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kimlere verilecek? İşte, 2025 İBB Sen Oku Diye başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen ‘’Sen Oku Diye’’ projesi ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören öğrencilere eğitim yardımı yapılıyor. Söz konusu destekten bu yıl 100 bin öğrenci yararlanacak. 3 bin lira tutarındaki eğitim desteği başvuruları bugün sona erecek. Peki, İBB Sen Oku Diye eğitim desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2025 İBB Sen Oku Diye başvuru ekranı ve şartları!

        2

        İBB’NİN ''SEN OKU DİYE'' DESTEĞİ BAŞVURULARI SONA ERİYOR

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Sen Oku Diye" projesi için başvuru sürecinde sona gelindi.

        2025 yılı "Sen Oku Diye" desteği başvuruları, 9 Eylül'de başladı ve 3 Ekim Cuma günü sona erecek.

        3

        İBB SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler ve aileler, başvurularını "senokudiye.ibb.istanbul" adresinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapabilecek.

        Uygulamaya üye olanlar karekod veya T.C. kimlik numarası ile giriş yapabilecek. Üyeliği bulunmayanlar ise ilk olarak İstanbul Senin uygulamasını App Store, Google Play veya AppGallery'den indirecek. Ardından hesap oluşturarak başvuru aşamasına geçebilecek.

        İBB SEN OKU DİYE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

        "Sen Oku Diye" projesi ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere, durumlarını belgelemeleri kaydıyla yılda bir kez nakdi eğitim yardımı yapılacak.

        “Sen Oku Diye" eğitim desteğinin miktarı 3.000 TL olacak. Bu yıl 100 bin öğrenciye, toplam 300 milyon TL nakdi eğitim desteği sağlanacak.

        5

        SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi

        Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

        Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

        Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

        Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

        Başvurusu yapılacak öğrenci ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenci kaydı olanlar ile 5-40 yaş arası rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören zihinsel veya bedensel başvurabilirler.

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi