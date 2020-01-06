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İstanbul Boğazına alternatif deniz geçişi için yapılması planlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmalar sürerken İBB’den ilginç bir açıklama geldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter’dan yaptığı Arapça açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin projeden çekildiğini tekrarladı.

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 6, 2020

İMAMOĞLU DA AÇIKLAMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki dönemde İBB-Ulaştırma Bakanlığı-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan ve mahkemelik olan ‘Kanal İstanbul işbirliği protokolü’nden çekildiklerini açıklamıştı.

İmamoğlu 23 Aralık 2019 itibarıyla bakanlıklara konuyla ilgili yazı gönderildiğini belirtmişti.