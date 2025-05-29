İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla hayata geçireceği 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150’si için ihale sürecini başlatıyor. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede, taksi plakaları 29 yıllığına işletilmek üzere tahsis edilecek. İBB tarafından belirlenen muhammen bedel her bir taksi plakası için 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak belirlendi. Peki, İBB'nin uygulama tabanlı sarı taksi ihalesi ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? İşte detaylar…