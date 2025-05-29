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        Haberler Bilgi Gündem İBB taksi ihalesi 2025: İBB uygulama tabanlı sarı taksi ihalesi ne zaman, saat kaçta, nerede, kiralama süresi ile bedeli

        İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman? Taksi plakası kaç yıl süreyle kiralanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 adet uygulama tabanlı taksiyi hizmete sunmak üzere kapalı teklif usulüyle ihale düzenliyor. 29 yıl süreyle kiralanacak olan bu taksiler, İBB'nin daha önce gerçekleştirdiği anket sonucunda halkın beğenisini kazanan tasarımla İstanbul trafiğinde yerini alacak. Yeni nesil taksilerin şehir ulaşımına katkı sağlaması hedeflenirken, ihaleye ilişkin tüm ayrıntılar merakla bekleniyor. İşte, İBB'nin uygulama tabanlı taksi projesine dair ihale süreci ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 14:23 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:23
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla hayata geçireceği 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150’si için ihale sürecini başlatıyor. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede, taksi plakaları 29 yıllığına işletilmek üzere tahsis edilecek. İBB tarafından belirlenen muhammen bedel her bir taksi plakası için 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak belirlendi. Peki, İBB'nin uygulama tabanlı sarı taksi ihalesi ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? İşte detaylar…

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        UYGULAMA TABANLI 150 TAKSİ PLAKASI İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN?

        İhale, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme tarihi ise 11 Haziran 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını Büyükşehir Belediye Encümeni’ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekiyor.

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        İHALE BEDELİ NE KADAR?

        İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

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        İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

        İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin;

        - İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,

        - Geçerli sürücü belgesi,

        - Adli sicil kaydı,

        - Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.

        İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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        YENİ TASARIMLA YOLLARDA OLACAKLAR

        Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.

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