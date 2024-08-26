İBB yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercih sonuçlarına göre İstanbul'da üniversite kazanan öğrenciler, yurt araştırmalarına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait yurtlarda kalmak isteyenler 16-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Akabinde ise asil ve yedek isim listesi için İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Peki 2024 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?