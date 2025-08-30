Habertürk
        İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler için başvuru süresi uzatıldı. 1 Eylül'de sona erecek olan İBB yurt başvurusu online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır. Peki İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İBB yurt başvuru detayları

        Giriş: 30.08.2025 - 13:38 Güncelleme: 30.08.2025 - 13:38
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 dönemi yurt başvuruları devam ediyor. İBB yurt başvuruları İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden gerçekleşecek. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İBB YURT BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!

        Yapılan açıklamaya göre İBB yurt başvuruları 1 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı.

        İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler.

        Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

        İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır.

        İBB ÖĞRENCİ YURTLARI NEREDE?

        KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI

        Avcılar 1

        Avcılar 2

        Bayrampaşa

        Kartal Mustafa Necati

        Küçükçekmece Filenin Sultanları

        Örnektepe

        Maltepe

        Kadıköy Zeren Ertaş

        Kadıköy Filiz Akın

        Şişli Zübeyde Hanım

        ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI

        Bağcılar Cüneyt Arkın

        Ümraniye

        Esenyurt

        Gaziosmanpa

        Küçükçekmece Filenin Sultanları

        Şişli

        İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

        1.T.C. vatandaşı olmak,

        • Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
        • Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,
        • Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.
        • Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.
        • Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
        • Kamu personeli olmaması.
        • Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığınız veya bulaşıcı hastalığınız bulunuyor mu ?
        • Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.
