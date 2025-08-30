İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler için başvuru süresi uzatıldı. 1 Eylül'de sona erecek olan İBB yurt başvurusu online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır. Peki İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İBB yurt başvuru detayları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 dönemi yurt başvuruları devam ediyor. İBB yurt başvuruları İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden gerçekleşecek. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB YURT BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!
Yapılan açıklamaya göre İBB yurt başvuruları 1 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı.
İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler.
Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.
İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır.
İBB ÖĞRENCİ YURTLARI NEREDE?
KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI
Avcılar 1
Avcılar 2
Bayrampaşa
Kartal Mustafa Necati
Küçükçekmece Filenin Sultanları
Örnektepe
Maltepe
Kadıköy Zeren Ertaş
Kadıköy Filiz Akın
Şişli Zübeyde Hanım
ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI
Bağcılar Cüneyt Arkın
Ümraniye
Esenyurt
Gaziosmanpa
Küçükçekmece Filenin Sultanları
Şişli
İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI
1.T.C. vatandaşı olmak,