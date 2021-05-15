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İBO SHOW yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un yeni bölümü merak ediliyor. Her hafta müzik dünyasından birbirinden renkli isimleri konuk eden İbo Show her hafta Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Star TV 15 Mayıs yayın akışında İbo Show yeni bölümünü göremeyen izleyiciler İBO SHOW yeni bölüm neden yok? sorusunun cevabını araştırıyor. İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İBO SHOW yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Arabesk müziğinin fenomen ismi İbrahim Tatlıses 9 sene aradan sonra yeniden ekranlardaki yerini aldı. Sezonun en çok konuşulan programlarından biri olan İbo Show bu akşam özel bölümle ekrana gelecek. İbo Show'un yeni bölümü programın takipçileri tarafından araştırılıyor. İBO SHOW yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İBO SHOW YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

2021 Ramazan Bayramı programları kapsamında bayram boyunca pek çok dizi ve programın yeni bölümleri yayınlanmadı. Televizyon kanallarının yayın akışında pek çok eğlence programının daha önce yayınlanmış bölümlerine rastlandı. Yapımdan ve kanaldan resmi bir açıklama yapılmış olmasa da İbo Show yeni bölümün de bayram nedeniyle yayınlanmadığı, önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana geleceği düşünüyor.

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