Arabesk müziğinin fenomen ismi İbrahim Tatlıses 9 sene aradan sonra yeniden ekranlardaki yerini aldı. Sezonun en çok konuşulan programlarından biri olan İbo Show bu akşam özel bölümle ekrana gelecek. İbo Show'un yeni bölümü programın takipçileri tarafından araştırılıyor. İBO SHOW yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İBO SHOW YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

2021 Ramazan Bayramı programları kapsamında bayram boyunca pek çok dizi ve programın yeni bölümleri yayınlanmadı. Televizyon kanallarının yayın akışında pek çok eğlence programının daha önce yayınlanmış bölümlerine rastlandı. Yapımdan ve kanaldan resmi bir açıklama yapılmış olmasa da İbo Show yeni bölümün de bayram nedeniyle yayınlanmadığı, önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana geleceği düşünüyor.