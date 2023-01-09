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İbrahim Büyükak, Galatasaray paylaşımı sonrası özür diledi

Derbi öncesi Galatasaray'ın son antreman fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayıp tepkilerin ardından silen İbrahim Büyükak'tan özür geldi. Büyükak, "Oğlunun adını dahi ‘Aslan’ koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm" dedi

İbrahim Büyükak, Galatasaray paylaşımı sonrası özür diledi - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

İbrahim Büyükak, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce Galatasaray'ın son antremanından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Son idman" notuyla yayınladı. Ancak ardından Galatasaraylı taraftarın "İlk 11'ini nasıl ifşa edersin?" tepkileriyle karşılaşan Büyükak, daha sonra paylaşımını sildi.

Galatasaraylı oyuncu, takımın dünkü maçı 3-0 kazanmasının ardından yeni bir açıklamada bulunarak özür diledi.

“ÇOCUKLUK AŞKIM GALATASARAY"

Aslan fotoğrafı paylaşan İbrahim Büyükak, "Oğlunun adını dahi ‘Aslan’ koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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