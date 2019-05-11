İbrahim Erkal, ikinci ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. İbrahim Erkal, "İbrahim Güzelses" adıyla 1984'te Erzurum türkülerini seslendirdiği "Sarhoş Baki" albümünü çıkaran Erkal, albüm yeterince ses getirmeyince İstanbul'da garsonluk yaptı, piyanist ve udi olarak hayatını kazanmaya çalıştı. Kendi adıyla çıkardığı ilk albümü "Tutku"yu 1994'ün ilk ayında yayımlayan sanatçı, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erkal, albümden elde ettiği başarının ardından, garsonluk yaptığı restoranda solist olarak sahne almaya başladı. Asıl çıkışını "Canısı" şarkısıyla yaptı.

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

İbrahim Erkal, 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını doğup büyüdüğü Narman ilçesinde tamamladı. Lise öğretiminin ardından Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başlayan Erkal, geceleri de mekanlarda sahne alıyordu.

Askerlik görevinin ardından Erzurum'a dönse de, 1989 yılında yeniden İstanbul'a gitmeye karar verdi ve İstanbul'da garsonluk yapmaya başladı. Garsonluk yaptığı esnada bir yandan da Telden Dile Müzik Merkezi'nde eğitim görmeye devam eden İbrahim Erkal, 1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla "Sarhoş Baki" adlı albümünü çıkardı.

İlk albümüyle sesini duyuramasa da aynı yıl kendi adıyla bir albüm daha çıkarmaya karar verdi. 1992 yılında albümün parçalarını tamamladı. 1993 yılında albümünü birçok plakçıya dinletti ancak olumlu bir sonuç alamadı. Kimseden ses çıkmayınca Erzurum'a dönen İbrahim Erkal, Erzurum'a dönerken şans eseri İskender Ulus'la tanıştı. Tanışmanın ardından Ulus Müzik etiketiyle tamamladığı "Tutku" adlı albümünü çıkardı ve Aynı yıl Galatasaray takımı için "Ölümüne Cim Bom" adlı sekiz parçadan oluşan bir albüm yayınladı.

8 Temmuz 1996 tarihinde "Gönlünüze Talibim" adlı üçüncü albümünü yayınladı ve bu albümle yıldızı parladı. Albümündeki tüm şarkılar hit oldu ve albümün ilk şarkısı olan "Unutmayacağım" şarkısı herkes tarafından çok beğenildi ve ardından "Canısı" adlı parça yayınlandı ve neredeyse tüm ülkede bir anda dilden dile dolanan bir parça haline geldi.

1996 yılında "Canısı" adında bir filmde başrol oynayan İbrahim Erkal, oldukça beğenildi ve film de yüksek izlenme oranına sahip olunca dizi yapılmasına karar verildi. 1997 yılında dizi olarak ekranlara gelen "Canısı"da 26 bölüm boyunca reyting rekorları kırıldı.

1998'de "Sırılsıklam", 2000'de "De Get Yalan Dünya/Nasıl Sevmiştim", 2001 yılında "Su Gibi", 2004'te "Gönül Limanı", 2008'de "Aranağme", 2011'de "Burnumda Tütüyorsun" ve 2015'te "Nefes 1" adlı albümlerini piyasaya sürdü.

Erkal, 2017 Nisan ayında evinin otoparkında baygın halde bulunarak yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi süren Erkal'ın Mayıs ayında beyin ölümü gerçekleşti. İbrahim Erkal, 12 Mayıs 2017 tarihinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.