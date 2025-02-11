İbrahim Hacıosmanoğlu, Ceferin ile buluştu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'de bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın Nyon kentinde bulunan merkez binasında gerçekleşen görüşmede, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.