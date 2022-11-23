Şehitlerin anısına 'Mağusa Limanı'nı seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü için, 2017’de müzik öğretmenliği yaptığı Batman’da karne dağıttıktan sonra PKK kurşunuyla şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ve tüm şehitlerin anısına 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdi.
'Mağusa Limanı'nın hikâyesi 1943 Kıbrıs’ına uzanıyor. Kıbrıs’ın Limasol Türklerinden olan Arap Ali, Mağusa limanında hamal olarak çalışmaktadır. İş çıkışı soluklanıp bir şeyler içmek için gittiği yerde İngiliz askerleri Ali’ye sataşır. Yiğit ve mert bir delikanlı olan Arap Ali, askerlerin hakaretlerine karşılık verir. Çıkan kavgada yedi İngiliz askerinin süngü darbesiyle hayatını kaybeder. Cenazesi Limasol’a getirilir ve Türk kabristanına defnedilir. Arap Ali’nin ölümü halk arasında derin bir üzüntüye neden olur ve adına 'Mağusa Limanı' ağıtı yakılır. Türküde geçen 'yedi bıçak yarası', Arap Ali’nin hayatına son veren yedi süngü darbesine atıfta yapmaktadır.
"Aybüke öğretmenin müzisyen arkadaşlarıyla okuduğu 'Mağusa Limanı', onun şahsında tüm şehitlerimiz için yakılmış bir ağıta dönüştü. “Bu eseri 2017’de Batman’da teröre kurban verdiğimiz Aybüke öğretmenin şahsında tüm öğretmenlerimize ve şehitlerimize rahmet, minnet ve tazimle ithaf ediyoruz” diyen İbrahim Kalın, türküyü yeni nesillerin yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunan ve hayatlarını bilgiye, eğitime, ahlak ve irfana adayan öğretmenlerimize ve vatan uğrunda feda-yı can eyleyen şehitlerimize ithaf ettiklerini söyledi. Türkünün final bölümünde İbrahim Kalın’ın bu esere mahsusen şehitlerimiz için kaleme aldığı bir şiir de yer alıyor. Şiirin sözleri şu şekilde:
Ali’m
Ah Ali’m
Sen gidersen güneş yetim kalır
Ay küser yakamozlara
Başaklar donar
Sular çekilir
Hayın kurşun vurunca
Ah Ali’m
Hüznümüz asildir bizim
Ölürüz ama bükülmez boynumuz
Yer gök sana selam durur
Ağıtlar seni söyler
Melekler sarıp sarmalar seni
Alnın secdeye varınca
Dert yok, gam yok!
Ben beklerim seni
Sonsuzluk ağacının altında
Bir ceylanın göz yaşında ararım seni
Sonra sen çıkagelirsin
Yüzünde bir cennet tebessümüyle
Gel dersin
Gel
Cennetin kapısı
İşte burda
Dinsiz imansız
Kast etse de kanına
Biz bir oluruz
Bin oluruz
Yer gök olur
Can katarız canına
Ali’m
Ah Ali’m
Can Ali’m...
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