Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinİbrahim Kutluay bir zamanlar Demet Şener'le yaşadığı eve geri döndü

İbrahim Kutluay o eve geri döndü

İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'le 11 yıl boyunca yaşadığı eve geri taşındı

İbrahim Kutluay, Demet Şener

Cenk Küpeli ile Demet Şener geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu. Demet Şener nikâha günler kala, eski eşi İbrahim Kutluay'a ait olan ve 10 yıl daha oturma hakkının bulunduğu pek çok dergiye kapak ve haber olan olan lüks evini boşaltmıştı. Demet Şener evden taşınırken tek bir eşya almamıştı.

2. Sayfa programının haberine göre; İbrahim Kutluay o eve geri taşındı. Yakın dostlarına "Hiç bir şeye dokunmadım. Bu evde iyi kötü pek çok hatıra var. Çocukların da düzeni bozulmadı" diyen İbrahim Kutluay hafta sonları çocuklarıyla lüks evinde vakit geçiriyor.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akın Akınözü'nün eski hali ortaya çıktı! İşte Akın Akınözü'nün eski fotoğrafları
MAGAZİNAkın Akınözü'nün eski hali ortaya çıktı
Rafet El Roman eski eşi Ceren Kaplakarslan'a sahip çıktı
MAGAZİNŞiddet gören eski eşine sahip çıktı
Ünlülerin tatil pozları
MAGAZİN"Bitmeyen yaz"
İlyas Yalçıntaş kendi mahallesinde konser verdi
MAGAZİNKendi mahallesinde konser verdi
Arda Turan - Berkay davası sonrası sürpriz buluşma
MAGAZİNDava sonrası sürpriz buluşma
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ 10 TL yüzünden valeyle birbirine mi girdi?
MAGAZİNKıvanç'ın abisi 10 TL yüzünden valeyle birbirine mi ...
Afili Aşk'ın Rıza'sı Taner Rumeli bir alışveriş merkezinde görüntülendi
MAGAZİN"3-5 beğeni alacağım diye..."
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur'un kızı Zeynep Uygur annesinin mesleğini seçti
MAGAZİNBurçin Orhon’un büyük gururu!
Kenan İmirzalıoğlu'ndan o sorulara yanıt yok
MAGAZİNSorular cevapsız kaldı
6 aylık hamile Müge Boz'dan hamilelik pozu
MAGAZİNMüge Boz'dan hamilelik pozu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X