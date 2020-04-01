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İbrahim Kutluay-Edviza Sponza çifti koronavirüse rağmen spordan vazgeçmedi

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Edviza Sponza, koronavirüs salgınına rağmen yürüyüş yapmak için Bahçeköy'ü seçti. İkiliyi görenler ise, "Virüs de olsa spordan vazgeçmediler" şeklinde yorumlarda bulundu

İbrahim Kutluay - Edviza Sponza
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İbrahim Kutluay ve bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Edviza Sponza, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

SPORDAN VAZGEÇMEDİLER

Sürekli sahil hattında spor yapann çift, koronavirüs salgınının ardından yasakların gelmesiyle yürüyüş için Bahçeköy tarafını seçti.

Sevgilisini almak için evinin önünde yaklaşık 15 dakika bekleyen Kutluay, Sponza'nın elinde iki şişe su ile gelmesiyle oradan ayrıldı. İkiliyi görenler ise, "Virüs de olsa spordan vazgeçmediler" şeklinde yorumlarda bulundu.

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