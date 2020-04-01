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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İbrahim Kutluay ve bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Edviza Sponza, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

SPORDAN VAZGEÇMEDİLER

Sürekli sahil hattında spor yapann çift, koronavirüs salgınının ardından yasakların gelmesiyle yürüyüş için Bahçeköy tarafını seçti.

Sevgilisini almak için evinin önünde yaklaşık 15 dakika bekleyen Kutluay, Sponza'nın elinde iki şişe su ile gelmesiyle oradan ayrıldı. İkiliyi görenler ise, "Virüs de olsa spordan vazgeçmediler" şeklinde yorumlarda bulundu.

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