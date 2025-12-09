İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten'den yeni fotoğraf
Geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile birlikteliğini ilan eden İbrahim Selim, sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
Kısa bir süre önce DJ Daye Ay ile nişan atan oyuncu İbrahim Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile yeni bir aşka yelken açtı.Daye Ay ve İbrahim Selim
İbrahim Selim, geçtiğimiz hafta Ayşe Şeyma Keten ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
İbrahim Selim, Ayşe Şeyma Keten ile ilk fotoğrafını paylaştı.
