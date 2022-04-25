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İbrahim Tatlıses: Dünürlerimle iftar yaptık

İbrahim Tatlıses, önceki akşam Kuruçeşme'de dünürleriyle birlikte iftar yemeğinde buluştu. Mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden Tatlıses, "Gördüğünüz gibi ayaktayım, sağlığım yerinde" dedi

İbrahim Tatlıses: Dünürlerimle iftar yaptık
"Dünürlerimle iftar yaptık"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türkücü İbrahim Tatlıses, önceki akşam kızı Melek Zübeyde'nin kayınpederi Ali Akkaş ve gelini Yasemin Şefkatli’nin babası Sinan Şefkatli ile beraber görüntülendi. Tatlıses, dünürleriyle Kuruçeşme'deki bir mekanda iftar yemeğinde bir araya geldi.

"DÜNÜRLERİMLE İFTAR YAPTIK"

Çıkışta basın mensuplarına poz veren İbrahim Tatlıses, gazetecilerle sohbet etti. Ünlü sanatçı, "Uzun süredir dünürler bir araya gelmiyorduk, bugün iftar yaptık hep beraber." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Tatlıses, ayrıca, "Gördüğünüz gibi ayaktayım, sağlığım yerinde. Program da tüm hızı ile devam ediyor." açıklamasını yaptı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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