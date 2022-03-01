Oğlunu yok saydı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

11 yıl sonra yeniden sahnelere dönen türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda aile fertlerine sitem etmişti. "Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım. Kimse yanımda mı? Yok!" diyen Tatlıses, çocuklarıyla ilgili yaptığı yeni paylaşımda oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı.

Kızı Gülşen ile çekildiği fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın! 'Nasılsın baba?', 'Süperim kızım.', 'Ben de süperim baba.' deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile. Allah bunları bana çok görmesin.

Paylaşımında tek tek çocuklarından bahseden İbrahim Tatlıses'in, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in adını geçirmemesi dikkatlerden kaçmadı.

"KİMSEYE HESAP VERMEYECEĞİM!"

İbrahim Tatlıses ayrıca "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"BİR GÜN GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALABİLİRSİN"

Geçtiğimiz günlerde ünlü türkücünün sitem dolu sözlerine eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses, cevap vermişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sara, gönderisinde "Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin." ifadelerini kullanmıştı.

"KÖTÜLÜK EĞİTİLMEZ"

Ahmet Tatlıses de annesinin ardından "Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kötü olmayı kendi seçti. Kendi bilir!" mesajını yayınlamıştı.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son olarak "Sağ kolum..." dediği Gülçin Karakaya ile birlikteliğine son veren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, açıklamalarıyla ilk eşi Adalet Sara'nın tepkisini çekmişti.

Sara, Tatlıses'in, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı." sözlerine kayıtsız kalmamıştı. Adalet Sara, İbrahim Tatlıses'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

"BABALIK VAZİFESİNİ YAPMADI"

Adalet Sara yaptığı açıklamada, "Yapılan röportajda İbrahim Bey’in sadece Melek Zübeyde ve İbrahim’in (İdo) evliliğinden haberi olduğunu, diğer çocuklarının evliliğinden haberi olmadığını söylemesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. İbrahim Bey’in söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı ve yapamadı. Oğlum Ahmet Salim’in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul’da evi düzdük ve Şanlıurfa’da yapılacak düğün hazırlığını tarihine bildirdik. Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Tatlıses de annesinin bu paylaşımına destek vermişti.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Eski eşinin açıklamasının ardından ünlü türkücüden de sert yanıt gelmişti. Tatlıses, Twitter hesabından, "Tabi İbrahim Tatlıses geri geldi. İpime sarılan sarılana, o ipi kesersem herkes yere çakılır uyarayım. Aslında muhatap bile olmak istemiyorum ama bir cevap vermekte gerekiyor ki herkes haddini bilsin." mesajını paylaşmıştı.

Tatlıses, Adalet Sara'dan sonra Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu.

"7 ÇOCUK YAPMAZDIM!"

Tatlıses, geçtiğimiz aylarda da, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" şeklindeki isyanıyla gündeme gelmişti.

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI

İbrahim Tatlıses'in ilk evliliğinden Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.

Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmiş ve 7. kez baba olmuştu.