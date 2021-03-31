"HİÇBİR ZAMAN BEKLENTİM OLMADI"



Aynı zamanda şarkıcı olan Dilan Çıtak Tatlıses, babasından miras beklentisi olup olmadığı sorusuna, “Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Mesela ‘Çocuklara Kuşadası’ndan ev verilecek’ dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?’ demedim. Çünkü aklım orada değil.” yanıtını vermişti.