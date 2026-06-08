Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. Tatlıses, 22 Nisan'da da hastaneden çıkmıştı.

İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz cuma günü hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Tatlıses, "Son günlerde sağlık durumumla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum. Arayan, soran, dua eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma, sevenlerime ve değerli halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle tedavi sürecimi tamamlayıp daha güçlü bir şekilde hayatıma devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla" açıklamasını yapmıştı.

Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 'iyiyim' mesajı verdi. ‘Mavi Çalar' şarkısını söyleyerek Ankara turuna çıkan Tatlıses, "Hastaneden izinliyiz. Ankara güzel, Ankara'da hava güzel. Ankara'nın bebelerini geziyoruz" dedi.