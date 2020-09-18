İbrahim Yıldız: Belhanda kredisini tüketti

Galatasaray, kardeş ülke Azerbaycan’ın güçlü takımı Neftçi Bakü’yü yenerek Avrupa yoluna umutlu çıktı.

Tek maçlık bir eleme karşılaşması olması nedeniyle, işin riske atılacak bir yanı yoktu. Bu anlamda Sarı-Kırmızılı takım olabildiğince ciddi, dikkatli ve sorumlu bir oyun sergiledi.

Maçın analizini yapmadan önce oldukça önemli gibi duran bir sorunu bir kez daha yazmak gerekiyor.

Bilindiği gibi Sarı-Kırmızılı takımda Belhanda en çok tartışılan oyuncuların başında geliyor. Yüksek yıllık ücreti, bu konuda

indirim yapmaması bir yana sürekli eleştirilen performansı asıl sorundur şüphesiz.

Neftçi karşısında ilk yarıda ortaya koyduğu oyun başta Fatih Terim olmak üzere kimseyi mutlu etmedi. Bireysel hataları, gereksiz faulleri, top kayıpları dikkat çekti. Hatta kaptırdığı bir top gol olabilecek tehlike yarattı.

İkinci yarı başlarken, kenara alınan Belhanda kendisine verilen krediyi tüketti bence. Terim hoca, belki bir umut diye ilk 11’de sahaya çıkardığı bu oyuncunun sergilediği oyundan hiç hoşnut olmadı sanırız.

Belhanda, bu takımda kalmak istiyorsa oynamalı. Yürekten, işini ciddiye alarak, sorumluluk sahibi olarak. Yoksa ya kenarda bekleyecek ya da gidecek. Ne var ki burada aldığı parayı bir başka kulüp verir mi? Tartışılır…

Fatih Terim farklı bir forvet denedi. Bu kez lig maçında kenarda oturanları sahaya çıkardı. Golcü Diagne bir kez daha ben ilk 11’in oyuncusuyum dercesine iki gole imzasını attı. Yeni transfer Emre Kılınç , ilk yarı bocalamasına karşın, son bölümde beklenilen oyunu gösterdi.

Orta alanda Ömer’i anlatmaya gerek yok. Tam bir görev adamı. Burada asıl dikkat çeken Taylan oldu. Her maç daha iyi oynuyor. Terim hoca, Taylan’dan kolay, kolay vazgeçmeyecek gibi.

Bakü karşısında gördüğümüz oyun sonrası, şu yorumu yapmak yerinde olabilir. Galatasaray, lige en hazır başlayan takımların başında geliyor. 40 maçlık bir sezon neyi gösterir bilinmez ama, Sarı-Kırmızılı takım diğerlerine göre bir adım önde.

MAÇI GALATASARAY İSTEDİĞİ GİBİ YÖNLENDİRDİ

Maça gelince futbolcuların henüz sezonun ikinci maçı olmasına rağmen fiziksel durumları üst seviyede gözüktü. Bu sonuca Neftçi Bakü karşısında gösterilen performans nedeniyle vardık.

Nedeni Azerbaycan takımı gerçekten güçlü bir ekip. İyi oyunculardan kurulu, hızlı oynayan maçı son ana kadar bırakmayan hırslı bir ekip.

Bu tür takımlara karşı olabildiğince dikkatli olmak ve hata yapmamak gerekir.

Galatasaray teknik ekibi, rakibi iyi analiz etmiş. Yandan gelen hava toplarından etkisiz olduklarını saptamışlar. Bunu avantaja çevirmesini bildiler.

Şurası bir gerçek ki, Galatasaray elense büyük sürpriz olurdu. Tecrübesi ve kadrosunda bulunan üst düzey oyuncular rakibe göre çok fazlaydı.

Sonuç beklenildiği gibi de olsa zaman zaman ev sahibi takımın etkili olduğu anlar yaşandı.

Oyuna hızlı ve tempolu başlayan Sarı-Kırmızılılar ilk yarının son 15 dakikasında ve ikinci yarının başında bocaladı diyebiliriz.

Yenilen gole verdikleri çabuk yanıtla oyunu çevirdiler. İkinci yarının tamamında kontrolü ele geçirerek farklı skorla kazanmasını bildiler.

Son dakikalarda tempoyu düşürmeleri doğaldı. Hafta sonu yapacakları maçı düşündüler diyebiliriz.

İyi bir oyunla, Avrupa yoluna kazasız çıkan Sarı-Kırmızılılar yüzüncü galibiyeti almanın onurunu da yaşadı.