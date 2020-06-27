Son iki maçını kaybeden Fenerbahçe 3 puanla tanıştı.

Karşılaşma 65'inci dakikadan sonra tempo ve heyecan kazandı.

Bu dakikaya kadar pozisyon kısırlığı yaşanan maç, izleyenler adına eziyetti açıkçası.

Malatyasporlu Gökhan Töre'nin gördüğü kırmızı kart dönüm noktası oldu.

Bu pozisyonda faul olmadığı itirazları vardı konuk ekip tarafından.

VAR kuralları bu pozisyonda yetkisiz. Hakem Ali Şansalan biraz da Emre'nin düşüş ve sonraki hareketlerinden etkilendi.

İkinci sarıdan Gökhan'ı oyun dışı bıraktı.

Bu dakikadan sonra ritim kazanan maçta arka arkaya goller izledik.

İlginç olan Malatya'nın attığı iki golün de duran toplardan gelmesiydi.

Yan ortaları karşılama sorunu yaşayan sarı lacivertliler çok rahat gol yiyor. Bunu tüm sezon izledik.

Savunma şu an oynayan isimlerle yapılamıyor. Yeni sezonda iki iyi stopere ihtiyaç olduğu ortada.

Ligde hiç bir iddiası olmayan Fenerbahçe'nin genç oyunculara şans vermesi doğru olurdu.

En azından kalan maçlarda bunu deneyebilirler.

Takımda önemli bir rol üstleneceğini öğrendiğimiz Emre son 20 dakika forma giydi.

Tecrübesini ve kalitesini sahaya yansıtan Emre'den yeni sezonda da yararlanmak mümkün.

Sahanın en vasat oyuncusu Ozan attığı iki golle kazanılan 3 puanda büyük rol oynadı.

Bu da futbolun başka çelişkisi. Dikkat çeken bir başka oyuncu ise Muriç'di. Attığı gol dışında bir de gol pası verdi.

İzlediğimiz Fenerbahçe'nin bu kadrosu 1-2 değil çok takviye görmezse yeni sezon da hayal olur.