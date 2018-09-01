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İbrahim Yıldız: "Cocu bu kafayla devreyi zor görür…"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. 9 yıl sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında kaybeden Fenerbahçe böylece 3 puanda kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi yorumladı

01 Eylül 2018 Cumartesi, 23:27:10 | Güncelleme:

Fenerbahçe taraftarı bu gidişle “sabır taşına” dönecek…

Yenilen takıma bu kadar destek ve güven hiçbir zaman olmamıştı. Her kes Ali Koç’ a inanıyor. Bu nedenle büyük bir kredi açtılar. Bu krediyi kötü kullanan ise Cocu. Hollandalı teknik adam dün de fantastik bir kadro ile sahaya çıkardı Fenerbahçe’yi… Tercihleri ve oyuna hamlesi kötünün de kötüsüydü…

Takıma yeni katılan Reyes ilk 11’deydi. Olabilir. Ancak, Reyes’in savunma için alındığını biliyorduk. Oysa savunmanın önün de görev yaptı. Oynadığı süre içerisinde hazır olmadığı görüldü. O bölgede oynayan oyuncunun top tutması, hazırlık pasları yapması gerekmez mi? Üstelik geri dönüşleri çok zayıf. Top kapma ise hiç yok. Yetersizdi…
Buna rağmen neden oynatıldı? Acelesi neydi? Anlayamadık…



İkinci yarının hemen başında oyundan alınmalıydı. Mehmet Topal daha önce sahada olsa maç böyle olmayabilirdi.
Çünkü, Fenerbahçe dün orta sahası olmadığı için Kayseriye boyun eğdi. İleri de oynayan oyuncular top kayıplarında savunmaya dönemediler. Orta alanda “gelene geç” deyince, ortaya acı sonuç çıktı…

Eminim, Sarı-Lacivertlilerin üzüntüleri büyük. Acı duyuyorlar. Elde her şey var. Ancak, mutfak şefi yani aşçıbaşı malzemeleri öyle kötü kullanıyor ki, yemek demeye bin şahit gerek…

Fenerbahçe ilk 20 dakika iyi oynadı. Canlı, koşan, mücadele eden hızlı top oynayan bir takım vardı sahada. Golde erken geldi. Bir süredir çok eleştirilen Hasan Ali çok güzel bir orta yaptı. Takip ve yükselme becerisini iyi kullanan Ayew golü attı…
Sonra, Kayseri top tekniği yüksek oyuncuları ile oyuna ağırlığını koydu. Fenerbahçe kalesinde fırsatlar buldu. Mensah ve Bilal sahanın yıldızıydılar. Her aldıkları topla rakiplerini geçtiler. Arkadaşlarına gol alanı yarattılar…

Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe’nin, daha doğrusu Cocu’nun gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Yorulan Valbuena ve yeni transfer Reyes ısrarla oyunda tutuldu. İki uzaktan atılan şutla yenilen goller tüm dengeyi ve disiplini bozdu.
İşte tam da bu noktada teknik direktörlük özelliği ortaya çıkıyor. Sorunu görmek ve müdahale etmek. Hollandalı teknik adam ne yazık ki, herkesin gördüğü aksayan yönleri göremedi. Belli ki, oyunu okuma konusunda sorunu var…



Maçı çevirecek hamle 3 golcüyü aynı anda oynatmak mı? Yoksa, kapanan savunmayı başka bir taktikle geçmek mi? Cocu, yenilen üçüncü golden sonra telaşla yanlış değişiklikler yaptı. Şişirilen topların sonuç getirmeyeceğini bile, bile ısrar etti. Alper’i kullanabilirdi. Soldado ve yeni transfer Frey’in sahaya sürülmesi tam bir beceriksizlikti. Frey’in de hazır olmadığı ortada. Belki de tek antrenmanla maça çıktı. Böyle bir durum ancak hazırlık maçlarında olabilir. Hollandalıyı anlamak mümkün değil…

Şu bir gerçek ki, Slimani iyi bir transfer. Ben iyi futbolcuyum diyor. Ancak yalnız kalıyor. Yanın da kimse yok. Kenar topları daha fazlalaşırsa güzel goller atacağını gösterdi.

Kaleci Harun, ilk maçında önemli kurtarışlar yaptı. Son golde hatalıydı. İyi yer tutamadı. Yine de formayı Volkan’a vermeyeceği anlaşıldı. Şansızdı…

İlk günden bu yana söylüyoruz. Yeni bir takım yaratılıyor. Sıkıntılar olacak. Ancak, her maç kaybedilirse ne olacak? Orta sahası olmayan bir takım, sıradan bir takıma bile boyun eğer. 3 değil 5 santrforla oynasan da nafile… Acilen Cocu’ya bir üst akıl gerekiyor…

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