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İbrahim Yıldız yazdı: "Fenerbahçe bir puanla mutsuz…"

Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 40. dakikada Babel'in attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe 71. dakikada Ayew'in golüyle skoru eşitledi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

24 Eylül 2018 Pazartesi, 23:45 | Güncelleme:

Fenerbahçe için zorluk derecesi yüksek olduğu kadar var olma maçıydı. Sezona kötü başlayan aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Sarı-Lacivertiler için, “kurtuluş günü” diyebileceğimiz bir akşamdı Beşiktaş karşılaşması…

Son Avrupa Kupası maçında alınan farklı yenilgi her şeyi daha da zorlaştırmıştı. Taraftarın güveni neredeyse yok denilecek kadar azaldı. İdeal bir kadro yok. Alınan oyuncuların çoğu sıradan. Takım bütünlüğü oluşmamış, ekip ruhu oturmamış bir takım  durumuna gelmiş  Fenerbahçe var …

Neresinden bakarsanız bakın iyi olan, olumlu giden, umut veren bir durum söz konusu değil…

Teknik direktör Cocu’ya güven derseniz, o çoktan tükenmiş bile…

İşte tüm bu olumsuzluklar altında sahaya çıktı Fenerbahçe…

FENERBAHÇE’NİN SORUNU GOL VURUŞU

İlk 45 dakikaya baktığımız da, Fenerbahçe daha çok topla oynayan taraftı. Orta alanda Beşiktaş’ın pasif kalışı Sarı-Lacivertlilerin daha aktif olmasını sağladı. Tipik bir orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın temposu düşüktü…

Karşılıklı vasat ataklar vardı. Hasan Ali’nin direkten dönen topu, Slimani ve Ayew’in dışarı giden şutları Fenerbahçe’yi skor için umutlandırmıştı…

40. dakika da Babel’in, kaleye çok uzaktan attığı şutun ağlara gidişi herkese sürpriz oldu açıkçası…

Hollandalı teknik adam Cocu, özel görevi Aatıf’a vermişti. Oyun kurucu pozisyonundaydı. Tüm toplar onda toplandı. Ayağına hakim futbolcu, aldığı her topu yan top ve geriye kullanarak takımın ileri çıkışını durdurmayı başardı diyebiliriz…

Slimani’ye  doğru, dürüst top gelmeyince gol şansı, ancak uzaktan şutlarla mümkün gözüküyordu…

Beşiktaş ise, oyunu Fenerbahçe’ye bırakarak rakibini ne yapacağını gözlemledi. Medel’in olmayışı top kapma sıkıntısını da gösterdi. Babel uzaktan şutla golü bularak takımını rahatlattı.  İlk yarı Beşiktaş’ın yavaş oynamasını bir taktik olarak anlamak mümkün. Anlaşılan bir puan iyiydi Şenol Güneş için…

İkinci yarı, Fenerbahçe golü bulmak için daha istekliydi. İlk 45 dakikaya oranla mücadele gücü yüksek bir maç vardı sahada. Beşiktaş galibiyetin verdiği rahatlıkla riske girmek istemiyordu. Kazanılan toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar… El freni çekilmiş gibiydiler…

SAHANIN YILDIZI HASAN ALİ

Sahanın en iyilerinden Hasan Ali’nin uzaktan sert şutu kaleci Karius’dan döndü. Bu atak Fenerbahçelileri biraz cesaretlendirdi. Yine Hasan Ali’nin çok güzel ortasını kafayla ağlara gönderen Ayew beraberliği sağlayarak takımını galibiyet için umutlandırdı… Fenerbahçe, Beşiktaş’a oranla daha çok pozisyon bulmasına rağmen bunları değerlendiremedi…

Her iki takımın orta alan disiplini kaybolunca karşılıkla atak sayısı arttı. Zaman zaman sertleşen ve faul sayısının artması topun oyunda kalma süresini düşürdü…

Aslında iki takımda galibiyete hak eden bir oyun sergilemedi. Çok pas hatası yaptılar. Vasat bir maç oldu. Derbiye yakışmadı diyebiliriz…

Şenol Güneş’in beraberlik taktiği tuttu…

COCU ŞİMDİLİK KURTARDI

Fenerbahçe kazanmak zorunda olduğu bir maçı kendi sahasında bir puanla kapatırken; en büyük sorun dikine oynama becerisini gösteremediler. Forvette çoğalma, kenarlardan yapılamayan ortalar dikkat çekti… Daha da önemlisi gol atma beceriksizliği bir sorun olarak ortada…

Alınan bir puan belki Cocu’nun geleceğini şimdilik buzdolabına kaldırdı. Ancak, kazanma arzusu, mücadele gücü, fizik üstünlük, rakibe baskı gibi özellikler üst düzeyde değildi…

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