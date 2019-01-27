Maçın kırılma anı Göztepeli Borges’in penaltı vuruşunu dışarı atmasıydı…
Yoğun yağmur ve ağır bir zeminde oynamak hiç kolay değil. Her iki takımın ortaya koyduğu mücadele takdir edilmeli…
Bu tür zorlu saha koşullarında teknik becerileri göstermek çok zordur. Öyle de oldu. Galatasaray orta sahası etkisizdi. Belhanda’nın olmayışı büyük eksiklikti şüphesiz. Oyun kurucu olarak Selçuk tek başına kalmıştı. Top kontrolünün neredeyse olanaksız olduğu karşılaşmada, doğal olarak uzun toplarla sonuç alınmak istendi…
Ev sahibi takım 90 dakika süresince daha iyi oynadı. Özellikle ilk yarı Galatasaray ceza alanına çok kez geldiler. İstatistik rakamları İzmir ekibinin lehineydi. Sayısız topla buluşma, şutlar, korner atışları bir yana, kaçan bir penaltı ve direkten dönen iki top bu üstünlüğün en somut örnekleriydi…
Bazen futbol şansı yanınızda olmalı. Bu şans Galatasaray’ı galip getiren en önemli faktör oldu. Doğru dürüst pozisyon yakalamadan gol atmak ayrı bir özellik…
Kemal Özdeş iyi bir takım kurmuş. Takıma katılan yeni oyuncular gerçekten kaliteli isimler. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar. Kenarları iyi kullandılar. Kaçırılan fırsatlar oyuncuları doğal olarak etkiledi…
Zeminin suyla iyice ağırlaşmasına karşın Göztepe, topa hakim olma konusunda daha etkindi. Kaçan penaltı vuruşuna dek İzmir takımı bir gömlek üstündü diyebiliriz…
Bu tür ağır zeminlerde golü atan maçı kazanır mantığı bir kez daha doğru çıktı…
GALATASARAY BASKIYA DİRENÇ GÖSTERDİ
Göztepe’nin iyi oynadığı, fırsatlar bulduğu bir gerçek. Ancak Galatasaray’ın kazanma arzusunu da görmek gerekiyor…
Zemin faktörü büyük ölçüde Galatasaray’ın oyununu etkiledi. Kötü oynadılar. Özellikle orta saha oyunda yoktu…
Göztepe’nin baskısı karşısında sinmediler, pes etmediler. En önemli özellikleri buydu. Umutla son ana kadar mücadeleyi bırakmadılar…
Yarışmanın içerisinde olduklarını gösterdiler. Vazgeçmediler. Çalıştılar. Güçlerini son ana kadar kullandılar…
Galatasaray’ın en büyük artısı “iyi oynamasak da, maçı bırakmama” ortak bilinciydi…
Büyük takım olmak, özgüvenlerinin yüksekliği, ekip anlayışı bu ortak bilinçte yatıyor. Bunu içselleştirdiklerinde kazanma arzusu doğal olarak oyuncuların motivasyonunu yükseltiyor…
Ayrıca, uzun süredir cezalı olduğu için kulübede yer almayan Fatih Terim saha içerisindeydi. Bu durum elbette futbolcuları farklı etkiliyor…
FATİH TERİM KRİZİ İYİ YÖNETİYOR
Göztepe karşılaşması bir dönümdü. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına alınan 3 puanın önemi büyük. M.Başakşehir’in takipçisi olmak hatta bende varım diyebilmek Sarı-Kırmızılıların hedefi olduğunun en somut örneği…
Fatih Terim belki istediği transferleri yapamadı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalar yönetimi eleştiren tutumu dikkat çekiyor.
Öncelikle iyi bir golcünün alınmayışı ciddi bir sorun. Yine de elde ki kadro ile yarışın içerisindeler…
Kriz durumlarında bir lider ortaya çıkar ve sorunları çözer. İşte, Fatih Terim liderlik özelliklerini iyi kullanıyor…
Galatasaray’ın en büyük şansı elbette Terim gibi teknik adama sahip olmaları…
PENALTI TARTIŞILIR
Orta hakem VAR kararıyla penaltı verdi. Tartışılan durum topun ele çarpmasıydı. Yorumcuların bu pozisyonda kararsız kalışı dikkat çekici bir durum…
Yine, Göztepeli Gassama'nın gördüğü sarı kart ağır bir karardı. Ayak rakibe değmeden kayarak topa karşı yapılan bir hamleydi…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.