Maçın kırılma anı Göztepeli Borges’in penaltı vuruşunu dışarı atmasıydı…

Yoğun yağmur ve ağır bir zeminde oynamak hiç kolay değil. Her iki takımın ortaya koyduğu mücadele takdir edilmeli…

Bu tür zorlu saha koşullarında teknik becerileri göstermek çok zordur. Öyle de oldu. Galatasaray orta sahası etkisizdi. Belhanda’nın olmayışı büyük eksiklikti şüphesiz. Oyun kurucu olarak Selçuk tek başına kalmıştı. Top kontrolünün neredeyse olanaksız olduğu karşılaşmada, doğal olarak uzun toplarla sonuç alınmak istendi…

Ev sahibi takım 90 dakika süresince daha iyi oynadı. Özellikle ilk yarı Galatasaray ceza alanına çok kez geldiler. İstatistik rakamları İzmir ekibinin lehineydi. Sayısız topla buluşma, şutlar, korner atışları bir yana, kaçan bir penaltı ve direkten dönen iki top bu üstünlüğün en somut örnekleriydi…

Bazen futbol şansı yanınızda olmalı. Bu şans Galatasaray’ı galip getiren en önemli faktör oldu. Doğru dürüst pozisyon yakalamadan gol atmak ayrı bir özellik…

Kemal Özdeş iyi bir takım kurmuş. Takıma katılan yeni oyuncular gerçekten kaliteli isimler. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar. Kenarları iyi kullandılar. Kaçırılan fırsatlar oyuncuları doğal olarak etkiledi…

Zeminin suyla iyice ağırlaşmasına karşın Göztepe, topa hakim olma konusunda daha etkindi. Kaçan penaltı vuruşuna dek İzmir takımı bir gömlek üstündü diyebiliriz…

Bu tür ağır zeminlerde golü atan maçı kazanır mantığı bir kez daha doğru çıktı…

GALATASARAY BASKIYA DİRENÇ GÖSTERDİ

Göztepe’nin iyi oynadığı, fırsatlar bulduğu bir gerçek. Ancak Galatasaray’ın kazanma arzusunu da görmek gerekiyor…

Zemin faktörü büyük ölçüde Galatasaray’ın oyununu etkiledi. Kötü oynadılar. Özellikle orta saha oyunda yoktu…

Göztepe’nin baskısı karşısında sinmediler, pes etmediler. En önemli özellikleri buydu. Umutla son ana kadar mücadeleyi bırakmadılar…

Yarışmanın içerisinde olduklarını gösterdiler. Vazgeçmediler. Çalıştılar. Güçlerini son ana kadar kullandılar…

Galatasaray’ın en büyük artısı “iyi oynamasak da, maçı bırakmama” ortak bilinciydi…

Büyük takım olmak, özgüvenlerinin yüksekliği, ekip anlayışı bu ortak bilinçte yatıyor. Bunu içselleştirdiklerinde kazanma arzusu doğal olarak oyuncuların motivasyonunu yükseltiyor…

Ayrıca, uzun süredir cezalı olduğu için kulübede yer almayan Fatih Terim saha içerisindeydi. Bu durum elbette futbolcuları farklı etkiliyor…

FATİH TERİM KRİZİ İYİ YÖNETİYOR

Göztepe karşılaşması bir dönümdü. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına alınan 3 puanın önemi büyük. M.Başakşehir’in takipçisi olmak hatta bende varım diyebilmek Sarı-Kırmızılıların hedefi olduğunun en somut örneği…

Fatih Terim belki istediği transferleri yapamadı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalar yönetimi eleştiren tutumu dikkat çekiyor.

Öncelikle iyi bir golcünün alınmayışı ciddi bir sorun. Yine de elde ki kadro ile yarışın içerisindeler…

Kriz durumlarında bir lider ortaya çıkar ve sorunları çözer. İşte, Fatih Terim liderlik özelliklerini iyi kullanıyor…

Galatasaray’ın en büyük şansı elbette Terim gibi teknik adama sahip olmaları…

PENALTI TARTIŞILIR

Orta hakem VAR kararıyla penaltı verdi. Tartışılan durum topun ele çarpmasıydı. Yorumcuların bu pozisyonda kararsız kalışı dikkat çekici bir durum…

Yine, Göztepeli Gassama'nın gördüğü sarı kart ağır bir karardı. Ayak rakibe değmeden kayarak topa karşı yapılan bir hamleydi…