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İbrahim Yıldız: Kadroyu Erol Bulut mu yapıyor?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne evinde 2-1 mağlup oldu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Kadroyu Erol Bulut mu yapıyor?

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük bir çelme yedi. Ligin son sırasında bulunan, uzun süredir maç kazanamayan Gençlerbirliği’ne yenilerek sürpriz yaptı.

Sarı-Lacivertliler bu sezon yaşadığı iç saha sorununu yine sürdürdü. Beşiktaş maçı öncesi mutlak bir galibiyet alması bekleniyordu. İşler istenildiği gibi gitmedi. Liderle arasında 5 puan fark oldu.

Aslında ilginç bir maç izledik. İlk yarı rakibini kendi sahasına hapseden, Fenerbahçe güzel de bir gol buldu. Novak’ın attığı gol sonrası işlerin daha iyi olacağı tahmin edilirken, iki hata sonrası yenilen gol her şeyi altüst etti.

Gençlerbirliği bir kez ileri çıktı. Ve golü buldu. Önce Gökhan’ın kaçırdığı top, ardında Altay ile Serdar Aziz anlaşmazlığı ve Serdar’ın eline çarpan top ağlara gitti. İlk yarı 1-1 bitince, doğal olarak Ankara ekibi umutlandı.

İlk yarını özeti, Fenerbahçe konuk takımın sahasında oynadı. Bir gol buldu. Hata sonrası bir gol de kendi kalesine attı.

Oyunun ilk 45 dakikasını izleyenler Fenerbahçe’nin çok rahat kazanacağı konusunda hemfikirdi.

Ancak, ikinci yarı çok farklı biri oyun izledik. Öncelikle Gençlerbirliği savunmayı iyi kapattı. Kontra toplarla gol aradı. Bu taktikleri oyunu kazanmaları adına başarılıydı. Hatta biraz dikkatli olsalar, son pasları ve vuruşları iyi yapabilseler tarihi bir skor alabilirlerdi.

Peki, Fenerbahçe neden ikinci yarı rakibinin bu taktiği karşısında pes etti? İşte bu sorunu yanıtı bulmak için Erol Bulut’un yaptığı değişiklere ve oyun planına iyi bakmak gerekiyor.

Sezon başında bu yana dile getiriler hatta eleştirilen konu, Fenerbahçe’nin bir oyun planı yok şeklinde. Organizasyon ve takım kurmada bir belirsizlik var. Elinde bu kadar iyi malzeme olmasına rağmen doğru dürüst bir oyun oynamayan takımın hocası sınıfta kaldı. İkinci yarı yaptığı değişikler sonuçtan da görüldüğü gibi işe yaramadı.

Bu oyun anlayışı ile, kim olursa olsun her takım Kadıköy’de puan ya da puanlar alabilir.

İşte Erol Bulut’un hatası olarak ortaya çıkan sorunu görmek gerekiyor. Bunu anlamak için çok üst düzey futbol bilgisine sahip olmanıza gerek yok.

Kara bulutların bir türlü dağılmadığı Kadıköy’ü kabusa çeviren birinci isim herhalde Erol Bulut’tan başkası değil.

En önemli yanlışa gelince, Pelkas iyi bir 10 numara. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Erol hoca ne yaptı Pelkas’ı sol kanada mahkum etti. Pelkas’da çizgide vasatın üzerine çıkamadı. Performans olarak sıfırı çekti.

İkinci yanlış ise, Novak çıktıktan sonra Caner’i oyuna almadı. İkinci gol ve diğer ataklar bu kanattan geldi. Novak’ın olmadığı hattı kapatmak mümkün olmadı. Durdurulamayan tren gibi Gençlerbirliği buradan atak üstüne atak geliştirdi.

İkinci yarı yapılan değişikliklerin amacı herkesi oynatarak sonucu değiştirmeyi istemişti Erol Bulut. Çift santrafor denemesi, elde ki tüm oyuncuları rakip ceza sahasına yığmak sorunu daha da çıkmaz hale getirdi. Kalabalık savunmayı daha fazla kalabalıştırmak rakibin işine geldi. Fenerbahçe forveti bu alanda kayboldu. Etkileri yoktu. İyice eriyip gittiler.

Açıkçası, Erol Bulut kimi ne için oynattığını kendisi de bilmiyor. Yorulan Sosa’yı oyunda tutması, İrfan Can hamlesinin çok geç olması kendi adına eksi yazdı.

Bu kader emeğe, mücadeleye ve maliyete yazık.

Sezon bitiyor, ne ideal kadro var. Ne de oyun planı. Deplasmana gelenin sevindiği bir Fenerbahçe hiçbir sezon bu duruma düşmemişti. Şampiyonluğa oynayan bir takımın kendi sahasında 6 yenilgi alması kabul edilecek gibi değil.

Bir kez daha söylemek de yarar var. Takımda yer alan forvet oyuncularının hiç biri bu formayı hak etmiyor. Sıradan bir takım oyuncu olabilirler ancak.

Erol Bulut’un yanında Volkan, Selçuk, Mehmet gibi eski oyuncular var. Tribünde ise Emre. Merak ettiğimiz bir soruyu sormak da fayda var. Gerçekten bu takımı sahaya kim çıkarıyor?

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