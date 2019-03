Sezona fırtına gibi başlayan, Avrupa hedefleri konuşan Kasımpaşa ikinci yarı herkesi şaşırtmıştı… Arka arkaya kaybedilen maçlar istikrarsız bir tablo ortaya çıkardı. Giden iki oyuncunun yerleri tam olarak doldurulamamıştı belki… Yine de, kazanamama alışkanlığı, takım için ciddi bir sorundu. Üstelik alt sıralarda bulunan takımlar aldıkları puanlarla arayı kapatınca “Acaba Kasımpaşa düşer mi? “ sorusu gündeme gelmişti…



İşlerin bu denli kötü gittiği bir dönemde geçen hafta Trabzonspor beraberliği sanki bir diriliş öyküsü gibi kendini gösterdi…



Oyunun son bölümünde ortaya koyulan performans gerçekten büyük bir mücadele örneğiydi. Takım olarak bir bütünleşme, ortak bilinç, yardımlaşma ve ekip ruhu kendini göstermişti…



Göztepe karşılaşmasını bu açıdan değerlendirmek doğru olur. Yeniden kendini bulan Kasımpaşa, zor durumda olan İzmir takımı karşısında en azından bir puanı hedefliyordu. Alınacak her puan çok değerliydi artık…



Kasımpaşa, bir puanı alarak durumunu biraz daha düzeltti şüphesiz. Ancak asıl önemli olan bir eşik daha atlatıldı. Neydi diye soracak olursanız; gol yemediler yanıtı şaşırtıcı bir cümle olarak algılanabilir… Süper Lig’de 46 golle en çok gol yiyen Kasımpaşa’nın Göztepe’den gol yemeden bir 90 dakikayı kapatmasının anlamı büyüktü. Psikolojik bir eşik atlatılmıştı Kasımpaşa adına…



SAVUNMA İYİYDİ



Savunma güvenliğini ön plana alan Mustafa Denizli, kaptan Veysel’i kenara alarak en belirgin değişikliği yapmıştı. Veysel, son yıllarını oldukça başarılı geçiren bir oyuncu. Savunmanın her yerinde oynayabiliyor. Çok iyi niyetli ve mücadele gücü yüksek. Belli ki fiziksel yorgunluk dışında mental yorgunluk yaşıyor. Denizli hoca kaptanı dinlendirmek istedi anladığımız kadarıyla…



Kasımpaşa’nın her hafta en iyi oynayan oyuncusu tartışmasız Trezeguet. Mısır’lı oyuncu çok şey yapmak için büyük efor harcıyor. Her topu sürmesi, ayağında fazla tutması artık kendi ve takımı aleyhine olmaya başladı. İyi niyetle, sonuç almak için yaptığı bu girişimleri arkadaşları ile paylaşabilse, daha etkili olacağı kesin. Göztepe karşısında ceza sahasına doğru dürüst giremedi. Kenarlara sıkıştı kaldı…



Trabzonspor maçında kenar ortaları yağmur gibi gelirken, Göztepe karşılaşmasında bunları göremedik. Şut sayısı da oldukça düşüktü. 3 şutun 2’si kaleyi tuttu… Burada bir sıkıntı var. Tamam gol yemeden atlatılan bir maç tamamlandı. Ancak gol atmak için ne yapıldı? Bu soru bundan sonra ki maçlar için yanıt bulmak zorunda…



Perica’nın kafa şutu bir kenar orta ile gerçekleşti. Kalecinin iyi kapanarak kurtardığı bu pozisyon Kasımpaşa adına tek bir gol vuruşuydu 90 dakika süresince…



MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ



Göztepe de düşme potasından kurtulmak amacında. Onlar için de bu puan çok değerli. İki takımın oyun tipleri biraz benzerlik taşıyor. Orta alanda daha iyi olan ev sahibi takım eski Kasımpaşa’lı Castro ile farkını ortaya koydu. Topla oynama oranları daha yüksekti. Atak sayıları fazlaydı. Korner ve şut oranları Kasımpaşa’nın önündeydi… Buna rağmen net pozisyonları bir tek direkten dönen toptu… Bunun dışında gol alanlarında yoktular…



Her iki takım da birer puana sevindiler bence. Orta koydukları oyun galibiyet getirecek bir mücadeleden uzaktı açıkçası…