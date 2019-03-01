Avrupa hedefi ile yola çıkan ve bu iddiasını ilk yarı ortaya koyan Kasımpaşa, kupaya veda etti…

Akhisarspor’a ikinci maçta da yenilen Kasımpaşa en azından Kupa yolunda ilerleyerek sezon başı hedefini gerçekleştirebilirdi…

Sezon başında bu yana giderilmeyen savunma sorunu dün de sürdü. Kolay gol yiyen bir takım oldular. Gol atma sorunu olunca da, yenilgiler kaçınılmaz oluyor. Akhisar maçını kazanmak için ortaya koyulan mücadele ve iyi niyet elbette olumluydu. Ancak, forvet oyuncularının beceriksizliği ve orta alanda fazla top kayıpları yine dikkat çekti. Ve bu hatalar skora etki yaptı…

Aslında ilk maç farklı bir skorla bitince, umut fazla kalmamıştı. Karşılaşmanın başında gelen gol moralleri bozdu doğal olarak.

Mustafa Denizli, Veysel’i sağ bek oynatarak iyi bir hamle yapmıştı. Veysel, ataklara katıldı. Ortalar yaptı. Koita’nın diğer maçlara oranla daha etkili olduğunu gördük. Golünü de attı.

Sol kanat çalışmayınca, takım atak konusunda eksik kaldı. Bir tek Trezeguet ile olmuyor. Mısırlı oyuncu çok çalışıyor. Çok şey yapmak isteği onu telaşa itiyor. Biraz daha paylaşımcı olsa, daha yararlı olabilir…

Şimdi kupa maçı geride kaldı. Asıl, bundan sonrası önemli. Lig’de kaybedilen 7 maç var. Alınan sıfır puan, ister istemez kaygıları arttırıyor. 29 puana takılıp kaldılar. İşlerin iyi gitmediği ortada. Düşme tehlikesi yok demek fazla iyimserlik olur.

“DENİZLİ İSTİFA” SESLERİ ÇOK ÜZÜCÜYDÜ

Taraftarın ilk kez “Mustafa Denizli istifa…” diye bağırması umudun tükendiğini gösteriyor. İster istemez Denizli adına üzücü bir durum. Türk futboluna büyük hizmet vermiş, futbolculuğu ve teknik adamlığı tartışılmaz bir ismin bu şekilde protesto edilmesi gerçekten düşündürücüydü…

Mustafa Denizli’nin karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar sanki bir veda gibiydi. Çaresizlik Denizli'yi oldukça üzmüş. Sanki bir el değdi. İyi giden işler bir anda yok oldu. Anlamak zor. Bir takım bu kadar nasıl bir düşüş gösterir. Futbol tarihinde bunun benzer örneklerini gördük elbette.

Şurası bir gerçek ki, üst üste alınan yenilgiler futbolcular da ve teknik heyette motivasyon düşüşüne neden olmuş. Sanki, daha maça çıkarken kaybetme korkusu sarmış tüm duygularını.

Elbette, işleri düzeltmek mümkün. Bunu için yöneticiler ile teknik heyetin bir araya gelmesi bekleniyor. Yeni bir heyecana ihtiyaç var. Bugün ya da yarın Kasımpaşa’nın geleceğiyle önemli kararlar alınması bekleniyor…