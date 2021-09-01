İbrahim Yıldız: Menajer çöplüğü

Transfer döneminin en önemli aktörleri hiç şüphesiz menajerlerdir. Günümüzde bazı menajerler, futbolcular hatta teknik adamlar kadar ünlüdür. Futbol pastasının en tatlı payını almak birçok kişiyi imrendirince bu yapı sektör haline gelmiştir.

Avrupa’da tartışılan menajerlik sistemi ne yazık ki ülkemizde tartışılmamaktadır. Futbolun çarpık düzeni içerisinde en önemli aktör haline gelen menajerlik sistemine akan paralar milyar dolarları bulmaktadır.

Bunlar içinde kulüp hissesi alanlar, menajerlik şirketi kuran büyük holdingler bile var. Yönetici- futbolcu-medya üçgeninde at oynatan bu şirketlerin ilişkileri “ futbolun kirli tarafı” olarak biliniyor. 2000’li yıllarla birlikte bir salgın gibi yayılan bu sistemi FİFA kontrol etmeye çalışsa da başarılı olamamıştır. Transferlerden yüzde 10 alan menajerlik şirketleri, Dünya futbolunu yönetiyor dersek çok da yanlış olmaz.

Futbolcular alınıp-satılan birer metaya dönüşmüştür. Sistem, futbolu sömüren bir oluşum olarak dikkat çekmektedir.

Yıldız oyuncuları bir kenara bırakırsak; genç oyuncuların kafasını karıştıran, geleceklerini ipotek altına alan şirketler FIFA’ya rağmen haksız kazançlarını sürdürmekte.

Türkiye’de ise neredeyse isteyen herkesin menajer olması mümkün. Futbol federasyonuna bin TL yatıran, tek bir seminere katılıp bu belgeyi alabiliyor. Kulüp yöneticileri ile ilişki kurmak için her yolu deneyen menajerler, dünyanın her tarafından oyuncu pazarlayarak kolay para kazanmaya devam ediyorlar.

Şu günlerde en çok yaşanılan ise genç Türk oyuncuları yüksek ücretlerle satmaya çalışmaları. Takımlarında kadroya giremeyen bu oyuncuların başka takımlarda futbol oynamalarını düşünmek yerine, “Çok para kazanma” yöntemini ilke edinmişler. Kendini menajere teslim eden genç oyuncular, değerlerinin çok üzerindeki rakamlar karşısında tam bir kafa karışıklığı yaşamaktadırlar.

Bir anda “Ben neymişim be abi…” diyerek gerçeklikten uzaklaşmaktadırlar. 18-20 yaşlarındaki bu oyuncuların geleceği menajerlerin para hırsı yüzünden heba edilmektedir. Neden bu kadar çok yabancı oyuncu alınıyor sorusunun yanıtını da böylece anlamış oluyoruz.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımları bir kenara bırakırsak, Süper Lig’de 100-150 bin dolara oynayan çok sayıda yabancı oyuncu sayabiliriz. Genç Türk futbolcuların geleceğini düşünen kulüpleri engelleyen menajerlere, bir ayar vermek gerekir. Bu da federasyonun işi olmalı. 18 yaşındaki gençleri daha çok para kazanma hırsı ile 3-4 milyona pazarlamak hiç de gerçekçi bir tavır değil.