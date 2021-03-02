İbrahim Yıldız: Utku ve Atiba

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

İbrahim Yıldız: Utku ve Atiba

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Utku ve Atiba

Beşiktaş deplasmanda kaybetmeme serisini sürdürdü. Malatya karşısında alınan 3 puan şampiyonluk yarışı adına büyük önem taşıyordu. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ensesinde olmayı, bu yarışta "Ben de varım" mesajını verdi siyah-beyazlılar.

Malatyaspor uzun süredir galip gelemeyen bir takım. Teknik direktör değişikliği de bu gidişi değiştirmeye yetmedi anlaşılan. 8 maçtır kazanamayan bir takımın daha agresif bir oyun ortaya koymasını bekliyorduk açıkçası.

İlk yarı karşılıklı kullanılamayan birer gol girişimi dışında iki takımında ciddi pozisyonu yoktu. Oyun ikinci yarı daha tempolu geçti. Oyuncular kötü zemine rağmen topu iyi kullanmaya çalıştılar. Ancak zeminin engebeli oluşu dikkat çekti. İyi pas yapmayı engelleyen önemli bir etkendi zemin.

Oyuncuların ve teknik adamlarını bu konudaki şikayeti sonuna kadar haklıydı. Ne yazık ki, bir süredir birçok sahamızda aynı sorunu görüyoruz. Belki de kar yağışı zeminlerin bozulmasında rol oynamıştır. Yine de bu konuyu ıskalamamak gerekir. Oyun kalitesine ciddi anlamda etki yapan zeminlerin yeniden gözden geçirilmesi bir zorunluluk.

Malatyasporlu oyuncuların şampiyonluk yarışının en önemli adayına pozisyon vermedik diye övünmeleri ne kadar önemliyse, kendilerinin de pozisyon bulamayışına dikkat çekmeleri gerekir.

Yeni bir teknik adamla sıkıntılı süreci çözmek isteyen Malatyaspor, eldeki oyuncuları daha iyi kullanmalı. Kenarda bekleyen golcüler buna bir örnek.

Beşiktaş, Atiba’nın attığı bir golle kazanmayı başardı. Bugüne dek çok övdüğümüz golcüler bu kez ortada yoktu. Aboubakar ve Larin etkisiz kaldılar. Yakaladıkları pozisyonları iyi kullanamadılar.

Aboubakar’ın 85. dakikada oyundan çıkarken gösterdiği tepki ise anlamsızdı.

Sergen Yalçın, öncelikle gol yemeden neler yapabiliriz diye düşünmüş. Rakibin üstlerine geleceğini varsayarak Necip tercihini kullandı. İkinci yarı, Mensah’ı oyuna alması doğruydu. Topa daha çok sahip olup, savunma arkasına sarkmak istedi.

Atiba dışında orta alanda bir yorgunluk vardı. Üretim konusunda sıkıntı yaşandı. Kenarlarda istenildiği gibi çalışmadı. Son dakikalarda oyuna giren Gökhan Töre, iki kez gol girişiminde bulundu. Toplara kötü vurdu. Bu oyuncunun kısa süre içerisinde pozisyon bulması dikkat çeken bir başka durumdu. Tam hazır olduğunda Sergen Yalçın’ın elini çok güçlendireceği ortada.

Asıl üzerinde durulması gereken iki önemli ayrıntıya odaklanmak gerekiyor. Birincisi Atiba’nın sergilediği oyun. 38 yaşında 90 dakika sahada kalan, her maç aynı tempoyu gösteren Atiba, zor durumda attığı golle maçın kazanılmasında en önemli adam oldu. Bu yaşta aynı heyecan ve mücadele ile takdir edilmesi gereken bir oyuncu. Açıkçası "38 yaşındaki ihtiyar maçı" aldı diyebiliriz.

İkinci dikkat çeken olay ise kaleci Utku. İki önemli kurtarış yaptı. İki kaleci de Beşiktaş gibi bir takımın kalesini koruyan genç oyuncu olarak övgüyü hak eden isimler aslında. Beşiktaş herhalde 10 yıl kaleci sorunu yaşamaz bu gidişle.

Hakeme gelince vasattı. Faul kararları, topun taç ya da kornere çıkışlarında verdiği yanlış kararlar çok fazlaydı. Oyunun önüne geçmese de performansı kötüydü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı
FUTBOLCaner Erkin'de son durum
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe sözleri
FUTBOLErsun Yanal'dan Fenerbahçe sözleri
Gidenler ne yaptı? (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor)
FUTBOLGidenler ne yaptı?
Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLKartal dört nala!
Antalyaspor, Fenerbahçe maçında rekor peşinde
FUTBOLAntalyaspor rekor peşinde!
Yeni Malatayaspor - Beşiktaş maçı (Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i)
FUTBOLKartal'ın 11'i...
Son dakika Fenerbahçe transfer! Pelkas için Rus ekibinden teklif!
FUTBOLBomba iddia: 15 milyon Euro!
Liverpool'un efsane futbolcusu St John hayatını kaybetti
FUTBOLLiverpool'un efsanesi hayatını kaybetti
MISIR RÜZGARI! Muhammed, Salah'ı solladı! Galatasaray transfer haberleri
FUTBOLMostafa, Salah'ı solladı!
Transfer haberleri - Fenerbahçe'de Amuzu harekatı!
FUTBOLAmuzu harekatı