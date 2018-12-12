- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, DEAŞ'la mücadeledeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AA'nın haberine göre; Suriye'de DEAŞ'a karşı askeri operasyonların hala sürdüğünü ve DEAŞ'ın varlığının yüzde bire indiğini belirten McGurk, Suriye'de DEAŞ'ın tamamen temizlenmesinin ardından elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
ABD öncülüğündeki koalisyonun ne zaman Suriye'den ayrılacağı sorusuna McGurk, "Tüm bu kazanımların sürdürebilir olmasına emin olacağımız bir kampanya noktasındayız. Askeri hedef, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisidir ve yıllar içinde bir şey öğrendiysek, onları fiziki olarak yenip öylece çekip gidemezsiniz. Kazanımların devamlılığını sağlamak adına iç güvenlik güçleri kurulmasından emin olmalısınız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan McGurk, bölgede küçük bir alanda varlık gösteren DEAŞ'ın yok edilmesinin neden bu kadar uzadığı sorusuna, DEAŞ militanlarının canlı bomba yeleği giydiğini ve birçok yere el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini bu sebeble savaşmanın oldukça zor olduğunu ve zaman aldığını ifade etti.
"30 GÜN İÇİNDE HİÇBİRİ KALMAYACAK"
Öte yandan Trump ise, Beyaz Saray'da, Irak ile Suriye'deki azınlıkların korunması ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanın imza töreninde konuşarak, DEAŞ'la mücadelede sona gelindiğini 30 gün içinde tüm DEAŞ'lı teröristlerin yok edileceğini belirtti.
Trump, açıklamasında, "DEAŞ'a karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde hiçbiri kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
"İÇ GÜVENLİK GÜÇLERİ"
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha önceki bir raporda ABD destekli SDG ismini kullanan PYD/PKK’nın Suriye’de “iç güvenlik gücü”, “sınır güvenliği gücü” ve “patlayıcı uzmanı” eğitmeye başladığını ve terörle mücadele güçlerini tekrar şekillendirmeyi planladığını bildirmişti.
Raporda, ABD’nin Suriye’deki asker sayısını dört kat artırarak 2 bin civarına çıkardığı ifade edilirken ABD’nin Suriye’de toplam 12 bin 500 civarında "asker" eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının "SDG kuvvetlerinden" oluştuğu belirtilmişti.
Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını, “iç istikrar ve güvenlik gücü” olacağını iddia etmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.