İç kanama birtakım organlarda ortaya çıkan bir durumdur. Özellikle beyin ve mide kanaması oldukça tehlike arz eden organlarda oluşan iç kanamadır.

İç kanamalar; organların, vücut boşluklarının ve dokuların içerisinde ortaya çıkan kanamalardır. İnternal kanama adı verilen bu durumun oluşması; beyin, mide, göğüs ve midede oluşur. Gözlerde de ortaya çıkan iç kanamlar olabileceği gibi; eklem ve kaslarda da görülür ve kalpte de olma ihtimali bulunmaktadır. İç kanamanın ortaya çıkması kan damarların da hasar oluşmasıyla, kanın dolaşım sistemi içerisine kaçarak ya da doku ve vücudun bir bölgesinde birikmesi ile belirir. Ciddi bir durumun ortaya çıkması iç kanamada oluşan şiddet ve dereyle bağlantılıdır. Akciğerler, karın ve beyin gibi organlarda kanama olması hayati önem taşır ve ani müdahale gerektirir. Durumun belirti vermeden aniden oluşması öncesinde tespit etme imkânı yaratmamaktadır.

İç Kanama Neden Ortaya Çıkar?

Genel olarak travmalar sonucu ortaya çıkabileceği gibi, kazalar, ya da yüksek bir yerden düşme ya da burkulma gibi etkenlerle de oluşabilmektedir. Yüksek tansiyon hastalarında alırı kan basıncı yükselmesi nedeni ile damarlarda yırtılmayla ortaya çıkan kemik kırılmalarıyla da iç kanama oluşabilir. Kanser hastalığı da iç kanamaya neden olan faktörler arasında yer alır. Bunların yanı sıra; dış gebelik, mide hastalıkları, karaciğer sirozu, damarlardaki bozukluklar, otoimmün trombositopeni, kolon polipleri, yumurtalık kistleri, hemofoli, divertikül, düşükler de iç kanama nedenlerine etki eden durumlar ve hastalıklardır. İlaç kullanılması ve kanama bozuklukları da bu duruma nedendir. Aşırı alkol tüketimi de iç kanama yaratabilmektedir.

İç Kanama Belirtileri Nasıl Olur?

İç kanama belirti vermez ve aniden oluşur. Genel olarak da yüksek bir kanma oluşması ile ortaya çıkar. Bu durum kanama olan yerle ve şiddetiyle alakalı olarak değişkenlik göstermektedir.

Kanama Çeşitleri Nelerdir?

İntrakraniyel Kanama: genelde beyinde ortaya çıkan bu kanamalar; kafa travması oluşması, beyin tümörleri, yüksek tansiyon, kan damarlarında anormallikler ve anevrizmalarda oluşan patlamalar ile gerçekleşir. Bu durum oluşmadan önce; birden ortaya çıkan ani baş ağrısı, bulantı ve kusma, bilinç kaybı, denge ve koordinasyonda bozulma ve nöbetler ortaya çıkarak belirti verebilmektedir. Bu tarz belirtiler; görme kaybı, konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük gibi inme belirtilerinin etkisi de olabilmektedir.

Karın İçi Kanamalar: Aniden ortaya çıkan ağrıyla belirti veren karın içi kanamalar; karın içinde sertlik ve kan birikme sonucu ağrıya neden olur. Karın içi kanama olması halinde; baş dönmesi ile beliren sersemlik, zayıflık, nefeste daralma ve kan basıncında düşme ortaya çıkar.

Gastrointestinal kanama olarak da adlandırılan karın içi kanamada; kahve ya da kırmızı kusmuk ve katran gibi siyah bir dışkı da belirtileri arasında yer alır. Bazen de karın ve göbek çevresinde morarma oluşabilir; mavi ve sarı renkte oluşan bu durum Cullen işareti olarak adlandırılır. Ayrıca böğürde de sarım ve mavi morluk oluşması Grey-Turner işareti olarak belirtilir.

Üriner Sistemde Kanama: İdrar yollarında kanama ortaya çıkması mesane, böbrek ya da idrar yollarında başka bir kısımda oluşabilmektedir. Daha çok idrar yolları enfeksiyonları veya mesane de oluşan sorunlar etken olmaktadır. Mesane duvarında iltihap oluşmasına neden olan radyasyon tedavileri de buna etken olabilmektedir. İdrarda kan görünmesiyle teşhis edilir. Yüksek oranda kan kaybı olması halinde kişinin şoka girmesine neden olur.

Eklem ve Kaslarda İç Kanama: kaslarda derin kısımlarında ortaya çıkan iç kanama; şiddetli bir ağrıyla beraber ortaya çıkar. Yaralanma nedeniyle eklemelerde hareket kısmında duyu kaybı ve hareket etme güçlüğü yaşanır. Eklemlerde olan iç kanama; hareket açıklığı ve ağrıya neden olur.

İç Kanamalarda Ortaya Çıkan Diğer Belirtiler

Öksürükle beraber kan tükürme

Nemli ve soğuk cilt

Soluk benizlilik

Ağız, burun ve kulaktan kan gelmesi

Nabızda zayıflama ve tansiyon düşmesi

Şok hali

İç Kanama Tedavisi

Kanamanın oluşması ile oluşan yer ve kanama şiddetine göre hareket edilir. Kan sayımı, ultrason, kolonoskopi, CT taraması anjiyografi ve endoskopi ile beraber kan testi yapılarak kanmanın yeri tespit edilir. Sonrasında kanamanın şiddetine ve yerine bağlı olarak kanamanın durdurulması için tedavi başlatılır. Bunun için ilaçla tedavi ya da operasyon gerekli olabilir. Ayrıca kan kaybına göre hastaya kan verilir. İç kanamanın ciddiyeti acil müdahale gerektiren bir surum oluşturması nedeniyle dikkatli olmakta fayda vardır.