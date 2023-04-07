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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Arjantinli golcünün sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Icardi, Başakşehir'e 3-2 mağlup oldukları Türkiye Kupası maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadesini kullanmıştı.

ÖZBEK, ÇEBİ VE BELÖZOĞLU DA PFDK'DA

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da 'hakaretleri' nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi.

Ayrıca Galatasaray ile Beşiktaş da sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'lık oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na yapılan sevkler şu şekilde:

"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU´ nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü´nün 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK´in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI´ nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü´nün 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ´nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."