Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Icardi, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı. Galatasaray'da Başakşehir'le oynanan kupa maçının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yılın soygunu" ifadesini kullanan Mauro Icardi, sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de PFDK'lık oldu.

Icardi, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi PFDK'ya sevk edildi!
HABERTURK.COM

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Arjantinli golcünün sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Icardi, Başakşehir'e 3-2 mağlup oldukları Türkiye Kupası maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadesini kullanmıştı.

ÖZBEK, ÇEBİ VE BELÖZOĞLU DA PFDK'DA

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da 'hakaretleri' nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi.

Ayrıca Galatasaray ile Beşiktaş da sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'lık oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na yapılan sevkler şu şekilde:

"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU´ nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü´nün 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK´in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI´ nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü´nün 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ´nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
FUTBOL Şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray...
Beşiktaş'ta Giresunspor maçında stoperde kim oynayacak?
FUTBOL Stoperde kim oynayacak?
Beşiktaş'ta yükselişin sırrı: Transferde nokta atışı!
FUTBOL Beşiktaş'ta yükselişin sırrı!
Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!
FUTBOL Fenerbahçe'nin zafer gecesi!
Hollanda'da flaş karar: Yabancı maddede maçlar tatil edilecek!
FUTBOL Flaş karar: Maçlar tatil edilecek!
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı!
FUTBOL ''Jesus'tan hesap sordular''
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan istifa açıklaması! - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Jorge Jesus'tan istifa açıklaması!
Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"
FUTBOL Sürpriz telefon: "Seni alacağız"
Fenerbahçe'de ayrılık: İsak Vural'ın sözleşmesi feshedildi! - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'de ayrılık!
Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı? - Galatasaray GS Haberleri
FUTBOL Ve kararını açıkladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.