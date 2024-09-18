'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' sergisi

15’inci yılını kutlamaya hazırlanan CerModern, önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Macaristan Merkez Bankası (Magyar Nemzeti Bank, MNB )’nın “Kültürel Köprüler Kuruyoruz” sloganıyla Macaristan’da sergilediği sanat koleksiyonundan bir seçki sunan 'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' (Gut Feeling & Software Grammar) Sergisi 21 Eylül itibarıyla CerModern’de sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan Merkez Bankası ve CerModern işbirliği ile gerçekleştirilen, kürasyonunu Macar Küratör ve Sanat Tarihçisi Gabôr Rieder’in üstlendiği sergi, çağdaş sanat eserlerinde biçimlerin konfigürasyonunun iç mantığını araştırarak içgüdü ve yazılım dilbilgisini yan yana getiriyor.