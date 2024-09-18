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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' sergisi

        'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' sergisi

        Macaristan Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'nda yer alan ve genç Macar sanatçıların eserlerinden oluşan 'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' sergisi 10 Kasım'a kadar CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 00:02 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:02
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        'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' sergisi
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        15’inci yılını kutlamaya hazırlanan CerModern, önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Macaristan Merkez Bankası (Magyar Nemzeti Bank, MNB )’nın “Kültürel Köprüler Kuruyoruz” sloganıyla Macaristan’da sergilediği sanat koleksiyonundan bir seçki sunan 'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' (Gut Feeling & Software Grammar) Sergisi 21 Eylül itibarıyla CerModern’de sanatseverlerle buluşuyor.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan Merkez Bankası ve CerModern işbirliği ile gerçekleştirilen, kürasyonunu Macar Küratör ve Sanat Tarihçisi Gabôr Rieder’in üstlendiği sergi, çağdaş sanat eserlerinde biçimlerin konfigürasyonunun iç mantığını araştırarak içgüdü ve yazılım dilbilgisini yan yana getiriyor.

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        İçgüdüsel biçimler ve dijital katmanlamaların buluştuğu eserler, genç Macar sanatçıların çeşitli görsel yapım yöntemlerini inceleyerek içgüdü ve dijital estetiği geniş bir yelpazede sunuyor.

        'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' sergisi, 21 Eylül - 10 Kasım tarihleri arasında Pazartesi hariç her gün saat 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Sergide eserleri yer alan sanatçılar:

        Róbert Batykó, Dániel Bernáth, József Csató, Ádám Dóra, Erika Fábián, István Felsmann, Márk Fridvalszki, György Gáspár, Martin Góth, Csaba Kis Róka, Zsuzsanna Kóródi, Rita Koszorús, Judit Horváth Lóczi, Tamás Melkovics, Márton Nemes, Nikolett Balázs, Menyhért Szabó, Gergő Szinyova, Gáspár Szőke, Ádám Varga, Anthony Vasquez

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        #İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi
        #CerModern
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