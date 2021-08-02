Bakan Yardımcısı İnce'den sel bölgesinde inceleme 0:00 / 0:00

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İnce, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Şule Köseoğlu ile Başkale ilçesine geldi.

Selin hasara neden olduğu Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında incelemelerde bulunan İnce, vatandaşlarla görüştü, çalışmalara ilişkin Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak'tan bilgi aldı. Sele kapılan ve baygın halde kurtarılan Kader Yurtseven ile de görüşen İnce, "geçmiş olsun" dileklerini ifade etti.

İnce, daha sonra Ferit Melen Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, burada yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında vatandaşlarla görüştüklerini, sıkıntılarını gidermek için imkanları seferber ettiklerini belirten İnce, "Esenyamaç Mahallemiz başta olmak üzere bölgede bir sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Burayı yerinde görmek, vatandaşlarımızın mağduriyetini tespit edip bir an önce yaralarını sarmak adına milletvekillerimiz, Valimiz ve kurum amirlerimizle sahada incelemelerde bulunduk. Felaketin eşiğinden dönülmüş bir durumun olduğunu gözlerimizle gördük." dedi.

"32 EVİN KULLANILAMAZ HALDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren İnce, şu bilgileri verdi:

"Esenyamaç Mahallesi'nde 11 vatandaşımızın evi, Onikidere mezrasında da bir vatandaşın evi kullanılamaz durumda. Burada içme suyu ihtiyacını tespit ettik. İş makinesi ihtiyacını karşıladık. İçme suyu sorunu VASKİ'nin çalışmalarıyla giderilecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 900 hayvanın şu ana kadar telef olduğunu tespit etti. Bunların zararları, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandığı üzere devletimiz tarafından karşılanacak. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce 32 evin kullanılamaz halde olduğu tespit edildi. Gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. Altyapıda bazı bozukluklar var. Özellikle Esenyamaç'ın içinden geçen derenin ıslahı konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. İleriye dönük yapılacak kalıcı projeleri başlatmış durumdayız. DSİ Bölge Müdürlüğümüz iş makinelerini göndererek gerekli teknik çalışmaları başlattı. Esenyamaç'ta elektrik sorunu vardı. Burada da gerekli altyapı çalışmaları yapıldı. Elektrik oraya verildi."

"YARALARI HEP BİRLİKTE SAĞARACAĞIZ"

Böyle felaketlerle bir daha karşılaşmamayı ümit ettiğini belirten İnce, "Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın geçmiş olsun dileklerini ilettik. Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda ilgili müdürlüklerimiz, kamu kurumlarımız kendilerine düşen görevleri tespit ederek sabah erken saatlerden itibaren çalışma başlatacak. İhtiyaçları bir an önce gidereceğiz. Devletin imkanlarını seferber ederek yaralarımızı en kısa zamanda hep birlikte saracağız. Devletimiz ve milletimiz el ele verdiği sürece bütün sorunların üstesinden geleceğiz." dedi.