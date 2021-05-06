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İçişleri Bakanı Soylu: Ben de saygısızlık olduğunu düşündüm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na türbe incelemesiyle ilgili olarak şöyle konuştu: Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşündüm. Bu bir vatandaşımızın şikayeti. Birçok şikayet var böyle...

SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan İmamoğlu soruşturma açıklaması! - Haberler
Bakan Soylu'dan İmamoğlu soruşturma açıklaması
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet türbesinin önünde ellerini arkaya bağlayarak yürüdüğü gerekçesiyle inceleme başlatılmasıyla ilgili olarak görüşlerini açıkladı.

Bir televizyon programında konuşan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Camilerde ve mezarlık yerlerinde eller arkaya konmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, orada belediye başkanı sıfatıyla var. Vatandaş, Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşündüm. Bu bir vatandaşımızın şikayeti. Birçok şikayet var böyle. Başka bir şikayet daha var bunun dışında.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN SİYASİ PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANINA GİDİYORSUNUZ..."

O da şu: Terör örgütünün desteklediği siyasi partinin belediye başkanına gidiyorsunuz, suçluyu övüyorsunuz, bu kanunda yok diyorsunuz. Vatandaş onu da şikayet ediyor. Birçok yerden geliyor şikayetler, toplanıyor. Bu şikayetler bize direkt olarak gelir, valilik veya bakanlığa. Diğer şekilde savcılığa suç duyurusu gelir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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