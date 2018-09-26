İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısında konuştu.

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Soylu, "2018 yılbaşından, 25 Eylül'e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229'u sokak satıcısı. Bugünden sonra sokaklarda çok daha büyük bir kararlılıkla çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli bir halde olmasını temin eden adımlarımız devam edecektir" dedi.

İÇİŞLERİNDEN "ARAMA" UYGULAMASI

İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadele için "ARAMA" uygulamasını başlattı.

Geliştirilen mobil uygulamayla uyuşturucu madde alışverişine şahit olanlar, uyuşturucu ticaretini kolay bir şekilde emniyete bildirmesini sağlıyor. Android ve iOS'tan indirilebilen uygulama sahte ihbarları engellemek amacıyla kayıt işlemi sonrası kullanılabiliyor. Kullanıcının bildiriminden sonra bölgeye yönlendirilecek ekipler, gereken işlemleri başlatacak.

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