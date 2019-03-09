Bakan Soylu Karadenizli derneklerle bir araya geldi

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Bakan Soylu, Beykoz'da Karadenizli Derneklerle bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye'nin zayıflatılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Anadolu'yu elimizden almaya çalışıyorlar. Zayıflatarak, kendimize olan öz güvenimizi kaybettirerek, bizi birbirimize düşürerek, Türk-Kürt, sağ-sol, Alevi-Sünni, laik-dindar, başı açık-başı örtülü, her meselede bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar." diye konuştu.
"DİRENEN BİR TÜRKİYE VAR"
Son yıllarda ülke üzerinde oynanan oyunlara değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyorlar. Gezi olaylarından 17-25 Aralık darbesine kadar, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar, 7 Haziran seçimlerinden sonraki çukur olaylarından Irak'ın kuzeyinde devlet kurma anlayışına kadar, Afrin'de bir terör merkezi oluşturup Türkiye'yi sıkıştırma anlayışına kadar, Avrupa'dan Türkiye'yi kuşatma anlayışına kadar söylemleriyle felç etme, yalnızlaştırma anlayışına kadar her şeyi ortaya koyuyorlar. Hiç vazgeçmediler ama buna direnen bir Türkiye var."
Bakan Soylu, geçmişte çekilen sıkıntıları, gelecek nesillerin çekmemesi için çabaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bir derdimiz var bizim. On yıllardır, şu neslin çektiklerini gelecek nesillerimiz çekmesin istiyoruz. Pürüzsüz bir Türkiye'de yaşasınlar istiyoruz. Yurt dışına çıktıkları zaman ay yıldızlı pasaportu oradaki gümrük memuruna uzattıkları zaman, benim ay yıldızlı pasaportumu gören, benim vatandaşımı gören gümrük memurunun hangi ülke olursa olsun, hangi gelişmiş seviyesi olursa olsun, ayağa kalkıp saygıyla, hürmetle eğildiği bir Türkiye istiyoruz."
"HDP, PKK'NIN SİYASI KOLUDUR"
Soylu, "Kandil'i kim idare ediyor? 3-5 tane hayvan mı? Hayır. Pensilvanya'ya kim ev sahipliği yapıyorsa o şarlatana, Kandil'i de o idare ediyor. Bu kadar açık ve nettir." ifadesini kullandı.
HDP'nin, PKK'nın siyasi kolu olduğunu belirten Soylu, "Parti demek yanlıştır. Onların vekillerine milletvekili demek milletvekillerine de hakarettir, millete de hakarettir. 'Biz PKK'nın siyasi kolu değiliz.' diyemezler." dedi.
Bakan Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adaylarına ise şöyle seslendi:
"İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da, bunların getireceği oyun da Allah belasını versin.' desinler. 'Terör örgütü cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu'ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum. Onlarla aynı parti altında bulunmaktan tiksiniyorum.' Hadi desinler ya."
İçişleri Bakanı Soylu, "Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek. 'Siz bizi Doğu ve Güneydoğu'da PKK olarak tasfiye edersiniz ha, biz sizin kalbinize giriyoruz şimdi.' diyecekler, 'büyükşehirlerinize giriyoruz.' Bunun da truva atı bellidir. Bu kadar açık ve net." açıklamasında bulundu.
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